Son Dakika Haberi | 18 Haziran Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? Bakan Koca'dan bazı iller için corona vaka sayısı uyarısı

Son bir haftadır corona virüsü vaka sayısı ve yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısı önemli ölçüde artış göstermişti. Bu artışa dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,tedbirlere uyulması konusunda vatandaşlara bir çok çağrıda bulundu. Uzun süre sonra illere göre corona virüsü vaka artış oranı gibi detaylı veriler de kamuoyu ile paylaşıldı. Peki 18 Haziran 2020 Perşembe tarihli koronavirüs vaka sayısı tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı mı? İşte Türkiye'de COVID-19 salgınında son durum…
TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 18 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!
İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri ile son değerlendirmeler!
Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.
Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.
İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları;
Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde.
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ SON DURUM - 13 HAZİRAN
Bakan Koca, günlük tabloyu açıklayarak Twitter hesabından şu ifadeyi yaptı:
"Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi."
TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISINI GÖSTEREN GÜNLÜK TABLO VE SON DURUM (12 HAZİRAN)
Fahrettin Koca, 12 Haziran tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şu açıklamaları yaptı:
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım.
TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISINI GÖSTEREN GÜNLÜK TABLO VE SON DURUM (11 HAZİRAN)
Fahrettin Koca, 11 Haziran tarihine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve şu açıklamaları yaptı:
Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden;
Test sayısında 2,5 Milyona ulaştık. Şimdiye kadarki vakaların %85'i iyileşti. Yeni iyileşen vaka sayısıyla yeni tanı konan vaka sayısı birbirine yakın. Virüs gücünü hatalı iyimserlikten alıyor. "Virüsün etkisi azaldı" yanılgısı ile tedbirleri terk etmeyin.
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI - 10 HAZİRAN
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve şu sözleri kullandı:
"Bu sınavın finaline hazırlanmalıyız. Tedbirler konusunu layıkıyla uygulamakta her ne kadar bazı sorunlar yaşasak da iyi çalıştık. Şimdi hastalıktan kendimizi nasıl koruyacağımızı son derece iyi biliyoruz. Kontrollü sosyal hayata uyarak aktif mücadeleye geçtik. Ekonomik, sosyal, kültürel hayata katılarak işimize dönerek başladık. Koronavirüs maskesi ve koronavirüs riskine 1,5 metre mesafe tedbirden biri tek başına yeterli değildir. İki tedbir birlikte tam tedbirdir."
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI - 9 HAZİRAN
Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. "Normal" olan, tedbirdir."
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI - 8 HAZİRAN
Bakan Koca, 8 Haziran'a ilişkin güncel verileri açıkladı ve şu ifadeleri kullandı:
"Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK. "
TÜRKİYE VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISINI GÖSTEREN GÜNLÜK TABLO - 7 HAZİRAN
Türkiye'deki son durumu geçtiğimiz gün paylaşan Bakan Koca; Toplam vakaların %80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000'e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle
DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur ifadelerini kullanmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılan 35 bin 335 koronavirüs testinden 914 pozitif çıktığını, 23 hastanın yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 4 bin 692'e yükseldiğini bildirdi.
FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, "Geçmiş olsun" ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor.