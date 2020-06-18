Son Dakika Haberi | 18 Haziran Corona virüsü vaka sayısı açıklandı mı? Bakan Koca'dan bazı iller için corona vaka sayısı uyarısı

Son bir haftadır corona virüsü vaka sayısı ve yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısı önemli ölçüde artış göstermişti. Bu artışa dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,tedbirlere uyulması konusunda vatandaşlara bir çok çağrıda bulundu. Uzun süre sonra illere göre corona virüsü vaka artış oranı gibi detaylı veriler de kamuoyu ile paylaşıldı. Peki 18 Haziran 2020 Perşembe tarihli koronavirüs vaka sayısı tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı mı? İşte Türkiye'de COVID-19 salgınında son durum…

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 18 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

İşte corona virüsü son dakika gelişmeleri ile son değerlendirmeler!