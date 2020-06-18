Son dakika haberi: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasağı var mı?

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır." İfadelerini kullanmıştı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantıları'nda halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını belirterek, geçtiğimiz hafta toplantıda alınan son kararları şöyle açıkladı:

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir."

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT YASAĞI VAR MI? YAŞLILAR ŞEHİR DIŞINA ÇIKABİLİR Mİ?

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların "Seyahat İzin Belgesi" almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulaması sürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma saatleri değişti.

Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyor.

Öte yandan, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamanın esnetilmesinden ardından seyahat konusu da gündeme geldi.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERE SMS YOLU İLE BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşların "Seyahat İzin Belgesi" almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam ediliyor.

E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilen başvurunun ardından izin talepleri kabul edilenlere SMS ile bilgilendirme yapılıyor.

AYRICA E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU ONAY BELGESİ ÇIKTISI DA ALINABİLİYOR

Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti.