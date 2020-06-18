Son dakika haberi: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasağı var mı?

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haberi: altı ve sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü var mı?

haberler… Normal hayata geçiş sürecinin başlamasıyla beraber altı ile sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında esneklik yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını, 65 yaş üstü vatandaşların ise haftanın belli gün ve saatlerinde dışarı çıkabileceklerini açıklamıştı. Buna göre; 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kalktı mı, var mı? İşte bu yaş aralıklarına uygulanan sokağa çıkma yasağına dair son dakika gelişmeleri

Giriş Tarihi: 18.6.2020 08:14 Son Güncelleme: 18.6.2020 08:14 ABONE OL
Son dakika haberi: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat yasağı var mı, kalktı mı?

Sosyal hayata geçiş sürecinde altı ve sokağa çıkma yasağına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye'de Mart ayından itibaren bu yaş aralığındaki vatandaşlara uygulanan kısıtlama ülkedeki vaka sayılarının da düşüşe geçmesiyle beraber kontrollü olarak kaldırılmış oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya yönelik yaptığı son dakika açıklamasında 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını, 65 yaş üstü vatandaşların ise haftanın belli gün ve saatlerinde dışarı çıkabileceklerinin müjdesini verdi. Peki 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, var mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı var mı?

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Salgınla mücadelede olumlu sonuçlar veren ülkemizde şehirler arası seyahat yasağı 1 Haziran tarihi itibarıyla kaldırılmıştı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında risk grubunda bulunan, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalara dair son dakika açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat yasağı var mı, kalktı mı?

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Geçtiğimiz kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanı Erdoğan,

" altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır." İfadelerini kullanmıştı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantıları'nda halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını belirterek, geçtiğimiz hafta toplantıda alınan son kararları şöyle açıkladı:

"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir."

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT YASAĞI VAR MI? YAŞLILAR ŞEHİR DIŞINA ÇIKABİLİR Mİ?

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların "Seyahat İzin Belgesi" almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulaması sürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma saatleri değişti.

Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkabiliyor.

Öte yandan, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamanın esnetilmesinden ardından seyahat konusu da gündeme geldi.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERE SMS YOLU İLE BİLGİLENDİRME YAPILIYOR

Bu kapsamda, 65 yaş ve üzeri vatandaşların "Seyahat İzin Belgesi" almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartıyla tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam ediliyor.

E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilen başvurunun ardından izin talepleri kabul edilenlere SMS ile bilgilendirme yapılıyor.

AYRICA E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU ONAY BELGESİ ÇIKTISI DA ALINABİLİYOR

Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmişti.

Son dakika haberi: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı şehirler arası seyahat yasağı var mı, kalktı mı?
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Son dakika haberi: 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü şehirler arası seyahat yasağı var mı?
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