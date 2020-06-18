Son dakika haberi: Bir ay boyunca sokak köpeğinet tecavüz edip işkence yaptı! Mehmet Haner'i mahalleli darp etti...

İstanbul Kartal'ın Atalar Mahallesi'nde cadde üzerinden bulunan bir tekel bayiinin köpeğe bir ay boyunca işkence ve tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Köpeğe tecavüz ettiği gerekçesiyle 600 lira para cezasına çarptırılığ serbest bırakılan Mehmet Haner'in dükkanına mahallenin 'Tecavüzcü' ve 'Sapık' yazdığı ortaya çıktı. Mide bulandıran olaya sakin kalamayan mahalleli dükkanı taşladı.
Sosyal medyada birkaç gündür en çok konuşulan haberler arasında yer alan bu konuya hayvanseverler büyük tepki gösterdi. Yaklaşık 25 bin kişi bu konu hakkında tweet attı. Sokak köpeğine tecavüz eden Mehmet Haner isimli kişi kendi dünyasında darp edildi.
Sosyal medyada infial yaratan olay ardından mahallenin bu mide bulandıran olaya sessiz kalmadığı, dükkanını taşladığı ve kepenklerinin üzerine 'Tecavüzcü' ve 'Sapık' yazdığı belirlendi. Kısa süre için tekel bayisinin tabelasını söken şüphelinin kepenklerini de kısa süre ardından söktürdüğü görüldü.
Bilindiği gibi, hayvanseverler tarafından ortaya çıkarılan olayın ardından köpek veterinere götürülmüştü. Bedeninde tecavüze bağlı tümörler oluşan köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Sosyal medyada duyulan olayın ardından mahalleliler Haner'i dükkânına gelerek darp etmişti. Daha sonra hakkında şikâyetçi olmuştu.
Bir ay boyunca köpeğe işkence ve tecavüz eden Mehmet Haner'i böyle darp ettiler | Video