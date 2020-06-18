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: Bu hafta sonu var mı? 20-21 Haziran’da bu hafta sonu kısıtlama olacak mı?

Corona virüsü salgının erken dönemlerinde ’nin 30 büyükşehrinde ve ’ta hafta sonu uygulanmaya başlanmıştı. Normalleşme süreci ile birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması da kaldırılmıştı. Ancak, vaka sayısı artışı ile birlikte bir çok vatandaş için 'bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı' sorusu merak konusu oldu. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan son resmî açıklama…

Giriş Tarihi: 18.6.2020 07:43 Son Güncelleme: 18.6.2020 07:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran’da bu hafta sonu kısıtlama olacak mı?

, corona virüsü vaka sayısı artış oranındaki kısmi yükselişin ardından vatandaşlar tarafından konuşulmaya başlandı. Bu söylentilere ilişkin son resmi açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam yapıldı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasa olacak mı? İşte, koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kısıtlamaya ilişkin yapılan açıklama...

HAFTA SONU YASAK VAR MI? 21-21 HAZİRAN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin resmi açıklama Bakan Koca'dan geldi. Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmamış olmakla birlikte bilindiği üzere 1 Haziran tarihinde de normalleşme sürecine girilmişti.

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran’da bu hafta sonu kısıtlama olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kurulun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske zorunluluğu önerdiğini bildiren Koca, sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının düşünülmediği bilgisini verdi. Bakan Koca şunları söyledi:

Dün 52 bin 901 test yapıldı, bin 429 vaka tespit edildi, 19 kişi vefat etti. Toplam iyileşen sayısı 154 bin 640'a ulaştı.
Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.
Ülkemiz 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır. Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer almaktadır.
Kara göründü ancak deniz hala dalgalı. Son günlerde vaka sayımızdaki değişmeler bu dalgalanmaların yansımasıdır. Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Korona hala iş başında ama hastalık kontrol altında.
Nisanda günde entübe edilen hasta sayısı 130 civarıyken haziran başında 18'e kadar düştü. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12.4 ile Gümüşhane, en düşük olan ise yüzde 0.33 ile Kilis.

Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran’da bu hafta sonu kısıtlama olacak mı?
Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran’da bu hafta sonu kısıtlama olacak mı?
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Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran’da bu hafta sonu kısıtlama olacak mı?
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