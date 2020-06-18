SON DAKİKA HABER: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

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HABER: ’de vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

’de salgını etkilerini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam gerçekleştirdiği açıklamaları ile corona virüs vaka sayıları, günlük tablo ve son durum verilerini paylaşıyor. Corona virüs 17 Haziran tablosuna göre, vaka sayısı bin 429 iken vefat sayısı 19 oldu. Öte yandan test sayısı 52 bin 901 iken iyileşen hasta sayısı ise bin 261 olarak kayıtlara geçti. Peki; Türkiye'de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu? 18 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum nedir?

Giriş Tarihi: 18.6.2020 19:22 Son Güncelleme: 18.6.2020 19:22 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

'de vaka sayısı ve Bakan Koca'nın açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bakan Koca, sık sık vaka sayılarındaki artışı önlemek için, yakın temastan kaçınmak gerektiğini ve maske kuralına uyulmasını belirtiyor. Her akşam saatlerinde ise gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda Türkiye'deki corona virüs son durumu açıklıyor. Peki, 18 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne?

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 18 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

18 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin günlük tablo henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde yer alacaktır.

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

17 HAZİRAN 2020 GÜNLÜK TABLO

Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları;

Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde.

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

14 HAZİRAN CORONA GÜNLÜK TABLO

VEFAT SAYISI: 15

VAKA SAYISI: 1562

TEST SAYISI: 45.176

İYİLEŞEN SAYISI: 1330

Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
Son Dakika Haberi: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
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SON DAKİKA HABER: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı
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