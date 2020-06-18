SON DAKİKA HABER: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

Türkiye'de corona virüs vaka sayısı ve Bakan Koca'nın son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bakan Koca, sık sık vaka sayılarındaki artışı önlemek için, yakın temastan kaçınmak gerektiğini ve maske kuralına uyulmasını belirtiyor. Her akşam saatlerinde ise gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda Türkiye'deki corona virüs son durumu açıklıyor. Peki, 18 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne?

TÜRKİYE CORONA TABLOSU: 18 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI SON DURUM!

18 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin günlük tablo henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde yer alacaktır.