SON DAKİKA HABER: Türkiye’de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İstanbul, Ankara, İzmir corona virüs vaka ve ölü sayısı

Türkiye'de corona virüs vaka sayısı ve Bakan Koca'nın son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bakan Koca, sık sık vaka sayılarındaki artışı önlemek için, yakın temastan kaçınmak gerektiğini ve maske kuralına uyulmasını belirtiyor. Her akşam saatlerinde ise gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda Türkiye'deki corona virüs son durumu açıklıyor. Peki, 18 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum ne?
18 Haziran Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin günlük tablo henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde yer alacaktır.
17 HAZİRAN 2020 GÜNLÜK TABLO
Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.
Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz.
İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları;
Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak, yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde.
14 HAZİRAN CORONA GÜNLÜK TABLO
VEFAT SAYISI: 15
VAKA SAYISI: 1562
TEST SAYISI: 45.176
İYİLEŞEN SAYISI: 1330