SON DAKİKA HABERİ - Hafta sonu ve 20 Haziran LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

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HABERİ - Hafta sonu ve günü saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği hafta sonu açıklaması İçişleri Bakanlığı genelgesi ile olarak duyuruldu. tarihinde gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sınavı nedeniyle uygulanan kısıtlamanın saatlerini içeren genelge ülke genelinde 81 ilin valiliklerine gönderilirken öte yandan vatandaşlar kısıtlamanın başlangıç ve bitiş saatini merak ediyor. Buna göre; 20-21 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? YKS ve günü sokağa çıkma yasağı var mı, saatleri nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 18.6.2020 17:48 Son Güncelleme: 18.6.2020 17:48 ABONE OL
Son dakika haberler... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu ve 20 Haziran LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

haberler… Geçtiğimiz gün Bilim Kurulu toplantısı ardından gelen açıklama ile tüm Türkiye'nin gündemine gelen günü ve hafta sonu için genelge yayınlandı. 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeye göre; LGS sınavının başlangıç ve bitiş saatleri baz alınarak belirlenen saat aralıklarında kısıtlama uygulanacağı bildirildi. Buna göre; 20-21 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu Cumartesi LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından gelen son dakika genelgesi ile kısıtlamanın uygulanacağı saatler…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? LGS GÜNÜ KISITLAMA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?

Hafta sonu gerçekleşecek olan YKS ve LGS sınavı nedeniyle 81 ilde belirlenen saat aralıklarında kısıtlama uygulanacağı bildirildi. İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre; Cumartesi, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü sınav öncesi ve sonrası oluşabilecek yoğunluk nedeniyle bulaşma riskini azaltmak sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla kısıtlama uygulanacak…

Son dakika haberler... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu ve 20 Haziran LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE YAYINLADI! HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Liselere Geçiş Sınavı (); 2020 Cumartesi günü birinci oturumu 09.30'da başlayıp 10.45'de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30'da başlayıp 12.50'de tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

YKS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

2- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

Son dakika haberler... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu ve 20 Haziran LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

3- Gerek gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

4- LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;
- LGS sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'a kadar,
- LGS sınavının yapılacağı 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,
- YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'a kadar,
- YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,
- YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında,
açık bulundurulacak..

Son dakika haberler... Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu ve 20 Haziran LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

5- ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

6- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

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