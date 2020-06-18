SON DAKİKA HABERİ - Hafta sonu ve 20 Haziran LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika haberler… Geçtiğimiz gün Bilim Kurulu toplantısı ardından gelen açıklama ile tüm Türkiye'nin gündemine gelen LGS günü ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı için genelge yayınlandı. 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeye göre; LGS sınavının başlangıç ve bitiş saatleri baz alınarak belirlenen saat aralıklarında kısıtlama uygulanacağı bildirildi. Buna göre; 20-21 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Bu Cumartesi LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından gelen son dakika genelgesi ile kısıtlamanın uygulanacağı saatler…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? LGS GÜNÜ KISITLAMA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?

Hafta sonu gerçekleşecek olan YKS ve LGS sınavı nedeniyle 81 ilde belirlenen saat aralıklarında kısıtlama uygulanacağı bildirildi. İçişleri Bakanlığı Genelgesine göre; 20 Haziran Cumartesi, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü sınav öncesi ve sonrası oluşabilecek yoğunluk nedeniyle bulaşma riskini azaltmak sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla kısıtlama uygulanacak…