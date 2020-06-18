SON DAKİKA | LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek? YKS ve LGS günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberler… Bu hafta sonu gerçekleşecek olan LGS sınavı öncesi milyonlarca vatandaşın gündeminde ülke genelinde artan vaka sayısı nedeniyle bir kısıtlamanın söz konusu olup olmadığıydı. Konuya ilişkin açıklama ise Bakan Fahrettin Koca'dan geldi. Bilim Kurulu üyeleri olarak LGS ve YKS günü sokağa çıkma yasağı uygulaması için tavsiye kararı verdiklerini belirten Koca, sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulundu. Peki, YKS ve LGS günü sokağa çıkma yasağı olacak mı, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte LGS günü sokağa çıkma yasağına dair detaylar…
Bu hafta sonu yani 20 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan LGS sınav saatleri aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağına dair gelişmeler vatandaşların gündem maddelerinin başında geliyor…
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler" dedi.
Hafta sonunun tamamını etkileyen bir uygulama beklenmezken milyonların gözü Kabine Toplantısı sonrası yapılacak olan açıklama ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan genelgeye çevrildi…
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Hafta sonu 'sokağa çıkma yasağı' uygulanacak! | Video
YKS SINAV TARİH VE SAATLERİ
YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10.15
YKS 2. Oturum (AYT) 28 Haziran 10.15
YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 15.45
LGS SINAV TARİHİ VE SAATLERİ
LGS 1. Oturum 20 Haziran Cumartesi: 09.30
LGS 2. Oturum 20 Haziran Cumartesi 11.30
Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır