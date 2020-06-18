SON DAKİKA | LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek? YKS ve LGS günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

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Bu hafta sonu gerçekleşecek olan sınavı ile ilgili açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün hafta sonları uygulanan kısıtlama ile ilgili olarak Liselere Giriş Sınavı ve 'nin gerçekleşeceği günlerde sınav girişi ve dönüşü saatlerinde uygulanması için bir kısıtlama tavsiyesinde bulunduklarını belirtmişti. Peki, YKS ve LGS günü sokağa çıkma yasağı olacak mı, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte LGS günü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi…

Giriş Tarihi: 18.6.2020 16:25 Son Güncelleme: 18.6.2020 16:25 ABONE OL
Son dakika haberler… YKS ve LGS günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? LGS günü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?

haberler… Bu hafta sonu gerçekleşecek olan sınavı öncesi milyonlarca vatandaşın gündeminde ülke genelinde artan vaka sayısı nedeniyle bir kısıtlamanın söz konusu olup olmadığıydı. Konuya ilişkin açıklama ise Bakan Fahrettin Koca'dan geldi. Bilim Kurulu üyeleri olarak LGS ve günü uygulaması için tavsiye kararı verdiklerini belirten Koca, sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulundu. Peki, YKS ve LGS günü sokağa çıkma yasağı olacak mı, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte LGS günü sokağa çıkma yasağına dair detaylar…

YKS VE LGS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI, HANGİ SAATLER ARASINDA OLACAK?

Bu hafta sonu yani 20 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan LGS sınav saatleri aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağına dair gelişmeler vatandaşların gündem maddelerinin başında geliyor…

Son dakika haberler… YKS ve LGS günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? LGS günü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?

LGS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " ve günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir yönünde talimat verdiler" dedi.

Hafta sonunun tamamını etkileyen bir uygulama beklenmezken milyonların gözü Kabine Toplantısı sonrası yapılacak olan açıklama ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan genelgeye çevrildi…

Son dakika haberler… YKS ve LGS günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? LGS günü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak?

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Hafta sonu 'sokağa çıkma yasağı' uygulanacak! | Video

YKS SINAV TARİH VE SAATLERİ

1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10.15

YKS 2. Oturum (AYT) 28 Haziran 10.15

YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 15.45

LGS SINAV TARİHİ VE SAATLERİ

1. Oturum 20 Haziran Cumartesi: 09.30

LGS 2. Oturum 20 Haziran Cumartesi 11.30

Merkezi Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır

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SON DAKİKA | LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek? YKS ve LGS günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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