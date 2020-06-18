SON DAKİKA | LGS günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak ve bitecek? YKS ve LGS günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberler… Bu hafta sonu gerçekleşecek olan LGS sınavı öncesi milyonlarca vatandaşın gündeminde ülke genelinde artan vaka sayısı nedeniyle bir kısıtlamanın söz konusu olup olmadığıydı. Konuya ilişkin açıklama ise Bakan Fahrettin Koca'dan geldi. Bilim Kurulu üyeleri olarak LGS ve YKS günü sokağa çıkma yasağı uygulaması için tavsiye kararı verdiklerini belirten Koca, sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulundu. Peki, YKS ve LGS günü sokağa çıkma yasağı olacak mı, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte LGS günü sokağa çıkma yasağına dair detaylar…

YKS VE LGS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI, HANGİ SAATLER ARASINDA OLACAK?

Bu hafta sonu yani 20 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan LGS sınav saatleri aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağına dair gelişmeler vatandaşların gündem maddelerinin başında geliyor…