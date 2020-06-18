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: olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan şehirler

olan iller genişliyor! Haziran ayından itibaren başlayan normalleşme süreci ile birlikte kısıtlamalar yerini tedbirlere bıraktı. Üç temel kural olan maske, sosyal mesafe ve hijyen salgınla mücadelede önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle de birçok ilin valiliği maske takma zorunluluğu getirdi. Alınan kararlar sonrası vatandaşlar 'hangi illerde maske takma zorunluluğu var' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte maskesiz sokağa çıkma yasağı olan şehirler…

Giriş Tarihi: 18.6.2020 07:59 Son Güncelleme: 18.6.2020 08:07 ABONE OL
Son Dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan şehirler

Normalleşme sürecinin en önemli tedbirlerinden olan maske takma ile ilgili yeni adımlar atıldı. Sosyal hareketliliğin yüksek olduğu büyükşehirlerin birçoğunda Valilik genelgesi ile kamuoyuna duyuruldu. Peki, yayımlanan genelgelere göre hangi illerde maske takma zorunluluğu var? İşte, 18 Haziran itibariyle maskesiz dolaşmanın yasak olduğu iller...

Son Dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan şehirler

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Corona virüs salgınında Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Son Dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan şehirler

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Son Dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan şehirler
Son Dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan şehirler
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Son Dakika: Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan şehirler
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