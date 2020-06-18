Son dakika: Uzman isimden korkutan uyarı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor...

Dikkat edilmesi gerekir. Deprem olacak ve 24 saat izleniyor. 4-5 yıl önce Afrika Levhası'nın bize geliş hızı 2,5 santimetreyken şimdi 6 santimetre hızla geliyor. Bu çok önemli bir veri. Eğer Etna Yanardağı harekete geçerse basınç azalması olur ve o zaman bu hız 7 ise 6'ya düşer. Bingöl'de olan deprem de Doğu Anadolu Fay Hattı'nın uzantısı içerisinde olan bir depremdir" diye konuştu.



