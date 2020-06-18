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: Uzman isimden korkutan uyarı: 6 ve üzeri bekleniyor...

haberi: Jeofizik Mühendisleri Odası (JMO) Adana Şube Başkanı Melih Baki, 14 gün önce 'da, 3 gün öncede 'de yaşanan depremlerin ardından Adana, Mersin ve Hatay'ın içerisinde bulunduğu 'de son dönemde yoğun sismik hareketliliğin olduğunu, bu bölgelerde büyük bir yaşanabileceğini ileri sürdü.

İHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 10:41 Son Güncelleme: 18.6.2020 11:16 ABONE OL
Son dakika: Uzman isimden korkutan uyarı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor...

bölgesinde son 1 ayda yüzlerce küçük ölçekli meydana geldi. 3 gün önce ise Doğu Anadolu Fay Hattı'nın -Karlıova-Erzincan arasındaki küçük bir kanadının kırılması sonucu Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem ardından da yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi. Akdeniz Bölgesi'ndeki yer altı hareketleriyle ilgili çalışmalar ve değerlendirmeler yapan JMO Adana Şube Başkanı Melih Baki, dünya tarihinin en yıkıcı depremlerinin yaşandığı, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği, birkaç kez yerle bir olan Doğu Akdeniz için uyarıda bulundu.

Son dakika: Uzman isimden korkutan uyarı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor...

"AFRİKA LEVHASI'NIN GELİŞ HIZI ARTTI"

Afrika Levhası'nın 4-5 sene önce yılda 2.5 cm hareket ettiğini ancak son dönemlerde artık yılda 6 cm hareket ettiğini kaydeden Baki, "Türkiye'de riskli 3 bölge var. Birincisi Marmara, ikincisi Ege, üçüncüsü ise Adana'nın bulunduğu bölgesi. Yaşadığımız bölgeye 2 tane önemli levha geliyor. Biri Afrika, diğeri Arap Levhası. 'de olan burayı tetiklemez ama çok önemli bir sürecin içerisindeyiz.

Son dakika: Uzman isimden korkutan uyarı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor...

Dikkat edilmesi gerekir. olacak ve 24 saat izleniyor. 4-5 yıl önce Afrika Levhası'nın bize geliş hızı 2,5 santimetreyken şimdi 6 santimetre hızla geliyor. Bu çok önemli bir veri. Eğer Etna Yanardağı harekete geçerse basınç azalması olur ve o zaman bu hız 7 ise 6'ya düşer. 'de olan deprem de Doğu Anadolu Fay Hattı'nın uzantısı içerisinde olan bir depremdir" diye konuştu.

Son dakika: Uzman isimden korkutan uyarı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor...

"6 VE ÜZERİ DEPREM BEKLENİYOR"

'de yaşanabilecek 6 ve üzeri bir beklediklerinden bahseden Baki, "Bu depremin büyüklüğü kıracağı faya bağlıdır. Fay dediğiniz zaman tek bir hat değildir. Ana fayı kırarsa eğer büyük depremler olacaktır. 6 şiddetinin üzerinde depremler bekliyoruz. Ama şuanda izliyoruz. 1998 Adana depreminde 23 gün önceden o kırılacak fayı ilgili makamlara bildirmiştik ama önlem almadılar. Depremi 24 saat izleyen yerlerin bu konuda ön planda olması lazım. Deprem olacak ama asıl konuşmamız gereken deprem öncesi önlemler. Depreme karşı yapı tasarımı çok önemli" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Uzman isimden korkutan uyarı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor...
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Son dakika: Uzman isimden korkutan uyarı: 6 ve üzeri deprem bekleniyor...
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