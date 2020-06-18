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sonuçları 18 Haziran saat kaçta açıklanacak? MPİ bilet sorgulama ekranı

İdaresi'nin bu akşam gerçekleştireceği çekilişle birlikte çekiliş sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye dördüncü kez 8.723.792,38 TL devretmişti. Peki, 18 Haziran saat kaçta açıklanacak? Süper Loto sonuçları 18 Haziran 2020 MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan MPİ bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.6.2020 16:48 ABONE OL
Süper Loto sonuçları 18 Haziran saat kaçta açıklanacak? Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen yine olmamış ve büyük ikramiye dördüncü kez 8.723.792,38 TL devretmişti. Bunun ardından da Süper Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 18 HAZİRAN AÇIKLANDI MI? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişi, 18 Haziran 2020 Perşembe günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

SÜPER LOTO LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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Süper Loto sonuçları 18 Haziran saat kaçta açıklanacak? Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
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