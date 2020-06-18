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Tartıştığı arkadaşı karnından yaralayıp kaçtı

'de, bir kişi tartıştığı arkadaşı tarafından karnından kesici bir aletle yaralandı. Yaralı, kaldırımda oturarak sağlık ekiplerini bekledi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 00:53 Son Güncelleme: 19.6.2020 00:57 ABONE OL
Tartıştığı arkadaşı karnından yaralayıp kaçtı

Olay, Harbiye Vali Konağı Caddesi'nde 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Ali K. ile ismi henüz öğrenilemeyen arkadaşı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında arkadaşı, Ali K.'yı karnından kesici bir aletle yaraladı. Ali K. bağırarak çevredekilerden yardım isterken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

Tartıştığı arkadaşı karnından yaralayıp kaçtı

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralandığı tespit edilen Ali K. kaldırımda oturarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tartıştığı arkadaşı karnından yaralayıp kaçtı

Arkadaşının yaralandığını duyarak olay yerine gelen bir kişi, Ali K.'yı o şekilde görünce sinir krizine girdi. Ali K.'nin arkadaşı polis tarafından sakinleştirilebildi.

Tartıştığı arkadaşı karnından yaralayıp kaçtı
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Tartıştığı arkadaşı karnından yaralayıp kaçtı
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