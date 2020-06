Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar? Deri, kadife, tay tüyü koltuktan kurumuş tükenmez kalem lekesi nasıl ve ne ile geçer?

Evde, iş yerinde veya okulda günlük rutin işlerimizde tükenmez kalem kullanımı epey fazladır. Öğretmenler not verirken, öğrenciler not tutarken ve imzalar atılırken tükenmez kalem kullanılır. Hal böyle olunca da giysiler, halılar veya diğer yüzeylerde her an tükenmez kalem lekesi ile karşılaşılabilmektedir. Evde pratik yöntemlerle tükenmez kalem lekesine çözüm bulabilirsiniz. Tükenmez kalem lekesi nasıl çıkar? Deri, kadife, tay tüyü koltuktan kurumuş tükenmez kalem lekesi nasıl geçer?

TÜKENMEZ KALEM LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Günlük yaşantımızda; dışarıda, evde veya okulda muhakkak tükenmez kalem kullanımı oldukça fazladır. Yaşanan aksiliklerden ötürü tükenmez kalem lekesine maruz kalmış olabiliriz. Anlık telaşa sebep olabilen lekelere karşı evde yapabileceğiniz pratik yöntemler bulunuyor. Lekeyi ovalamak ya da fırçalama işlemi yapmak lekenin daha fazla dağılmasına sebep olacaktır bu nedenle mürekkep lekesi geçene kadar saç spreyi sıkıp tampon hareketler uygulanmalıdır.

İşte tükenmez kalem lekesi çıkarmak için yapılması gerekenler;

Tükenmez kalem lekesi için o anda müdahale etmek gerekir. Leke henüz ıslak durumdayken müdahale edilmesi lekenin çıkarılmasına olumlu etki eder.

Tükenmez kalem sıvısı yoğunsa temiz bir kuru bez veya kağıt havluya lekeye hapsedin.

Ardından sıvı çamaşır deterjanı ve bir bardak suyla hazırladığınız karışımı temiz ve beyaz bir kağıt havlu veya beze emdirin ve bunlar yardımıyla tükenmez kalem lekesi olan noktayı ovmadan bastırarak yavaş yavaş tampon yapın.

Giysilere bulaşan tükenmez kalem lekesi için yıkamaya atın.

Halıyı da mümkün olan en az suyla durulayın. Halı için arap sabunu kullanabilirsiniz.

DERİDE TÜKENMEZ KALEM LEKESİ NASIL GEÇER?

Deriye zarar vermeden tükenmez kalem lekesini çıkartmak mümkündür. İş yerinde, evde veya okulda sıklıkla karşılaştığımız bu durum can sıkıcı olabiliyor. Deri, lekeyi emmeden önce müdahale edebilmek oldukça büyük önemli. Bu nedenle leke oluşur oluşmaz Arap sabunu ile lekeyi silmek en etkili yöntemlerin başında geliyor. Bir başka yöntem ise leke yeniyken üzerine tuz döküp kuru bir bez ile üzerine baskı uygulamaktır.

KADİFE KOLTUKLARDA TÜKENMEZ KALEM LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Gün içinde kullandığımız tükenmez kalemlerin mürekkepleri kalemlerin kırılması ya da başka sebeplerle kıyafetlere veya koltuk gibi yerlere bulaşabiliyor. Kadife koltuğa dökülen tükenmez kalem lekesi için çamaşır deterjanını su ile karıştırıp temiz bir bez yardımıyla lekeyi silebilirsiniz. Lekeyi halıda da olduğu gibi dıştan içeriye doğru silmek en doğru harekettir. Deterjanlı su ile müdahaleyi tekrar ettikten sonra aynı ısıdaki suyla koltuğu durulayın. Bir diğer yöntem ise arap sabunudur. Arap sabunuyla lekeleri silin ve kurumaya bırakın.

TAY TÜYÜ KOLTUKTAN KURUMUŞ TÜKENMEZ KALEM NASIL ÇIKAR?

Konforlu tay tüyü koltuklar evlerimizin en güzel köşesinde bulunulur. Günlük hayatta tükenmez kalemlerin mürekkepleri kalemlerin kırılması ya da başka sebeplerle koltuklara bulaşabiliyor. Özellikle ev hanımlarının sevmediği inatçı lekeler için evde yapacağınız pratik yöntemlerle kurtulabilirsiniz. Arap sabunu leke çıkarıcı bir özelliğe sahiptir. Lekeli tay tüyü koltuk yüzeyine ılık suda çözündürülmüş arap sabunuyla müdahale edilebilir.

Mürekkep lekesi nasıl ve neyle çıkar? Koltuktan, kıyafetten mürekkep lekesi nasıl geçer? Yağ lekesi nasıl çıkar? Duvardaki, halıdaki ve pantolondan kurumuş yağ lekesi nasıl ve neyle çıkar?