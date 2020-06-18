Vahap Küçük kimdir? Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı ve LC Waikiki kurucusu Vahap Küçük kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni nedir?

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve LC Waikiki kurucularından Vahap Küçük'ün hayatını kaybettiği haberi ajanslara son dakika bilgisi olarak düştü. Küçük'ün yaklaşık 2 hafta gibi bir süredir rahatsızlık yaşadığı ve bundan dolayı İstanbul'da tedavi altında olduğu öğrenildi. Son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlarımız Vahap Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli, ölüm nedeni nedir? sorularının cevaplarını öğrenmek istiyor.

VAHAP KÜÇÜK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

1942 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Elmalı Mahallesinde doğdu. İlkokulu Elmalı'da, ortaöğretimi ise Doğanşehir'de tamamladı. Askerlik görevi sonrası köyüne dönerek çiftçilik ve hayvancılıkla uğraştı.

1968 yılında Doğanşehir'e yerleşerek, burada ticaret ve hayvancılıkla uğraştı. 1972 yılında Milli Selamet Partisi'nin Doğanşehir'deki kuruculuğunu gerçekleştirdi ve ilçe başkanlığı görevini üstlendi. 1983 yılında Turgut Özal ile birlikte ANAP'ın kuruluşunda yer alarak, Doğanşehir ilçe teşkilatını kurdu ve ilçe başkanlığı görevini yürüttü. Özal'ın yaşamını yitirmesiyle bu görevi son buldu. 1984 yılında Doğanşehir Tavşantepe civarına çiftlik kurarak ticaret ve hayvancılıkla uğraşmaya başladı. 1985 yılında çocukları ile birlikte tekstil sektörüne faaliyete başladı. 2001 yılında AK Parti'nin kurulmasıyla ilçe teşkilatını oluşturarak ilçe başkanlığı görevini yürüttü.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük'ün babası olan Vahap Küçük, 2014'den bu yana AK Parti'den Doğanşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. Küçük evli ve 9 çocuk babasıydı. Vahap Küçük kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.