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Vaka sayısının arttığı ’da, maskesiz ve mesafesiz döner kuyruğu

Koronavirüs vakalarında son bir haftada artışın yaşandığı 'da tüm uyarılara rağmen halkın kurallara uymadığı gözlendi. Çocukların da aralarında olduğu kişiler özellikle döner satışı yapılan iş yerleri önünde maskesiz ve mesafe kurallarına uymadan kuyruk oluşturdu.

DHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 15:53 Son Güncelleme: 18.6.2020 16:08 ABONE OL
Vaka sayısının arttığı Adana’da, maskesiz ve mesafesiz döner kuyruğu

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte birçok kentte olduğu gibi Adana'da da son bir haftada vaka sayılarında göze çarpan bir artış olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Valiliği, özellikle sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve maske takılmadığını belirterek, süreç böyle devam ederse kent genelinde ek tedbirlerin alınacağını duyurdu.

ANONS YAPILMASINA RAĞMEN...

Kentin birçok noktasında ise camilerden vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları ve el hijyenine dikkat etmelerine dair gün boyunca anons yapılıyor. Kente yaşayanlardan bazıları ise uyarılara rağmen kuralları hiçe sayıyor.

MASKESİZ VE MESAFESİZ UZUN KUYRUKLAR

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde bugün bazı kişilerin özellikle döner salonlarının önünde maskesiz ve mesafesiz uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Kalabalığın içinde çok sayıda çocuğun olması ise dikkat çekti.

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Vaka sayısının arttığı Adana’da, maskesiz ve mesafesiz döner kuyruğu
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