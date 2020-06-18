Volkan Bozkır kimdir? BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır nereli, kaç yaşında? İşte biyografisi…

Eski Avrupa Birliği Bakanı, Başmüzakereci ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükleçi Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı olarak seçildi. Büyükelçi Volakn Bozkır'ın yeni görevine seçilmesinin ardından vatandaşlarımız Volkan Bozkır kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının cevapları merak etmeye başladı.

VOLKAN BOZKIR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Volkan Bozkır, (d. 22 Kasım 1950, Ankara), Türk hukukçu, diplomat, ve siyasetçi. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği eski Bakanı ve Başmüzakerecisi, İstanbul Milletvekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, BM Genel Kurulu 75. Başkanı.

HAYATI

Volkan Bozkır 22 Kasım 1950 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babasının adı Fethi, annesinin adı ise Sevgi'dir. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1972 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1987-1989 yılları arasında dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın Dışişleri Danışmanlığını, 1989-1992 yılları arasında New York Başkonsolosluğu görevini ve 1992-1996 yılları arasında Dönemin Cumhurbaşkanları Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı görevlerini yürüttü. 1996-2000 yılları arasında Bükreş Büyükelçiliği, 2000-2003 yılları arasında Avrupa Birliği Siyasi İşlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı, 2003-2005 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcılığı ve 2005-2009 yılları arasında Büyükelçi unvanıyla Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde bulundu.

2009 yılında başladığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği görevinden Mart 2011 tarihinde istifa ederek 2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı oldu. Seçimle sonucunda XXIV. dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Temmuz 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanlığı'na, Nisan 2014 yılında da Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığına seçildi. 29 Ağustos 2014 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı olarak atandı. XXV. dönem İstanbul Milletvekili seçildi. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Avrupa Birliği Bakanlığı görevine atandı. 17 Haziran 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı seçilmiştir ve görevi 15 Eylül'de devralacağı planlanmaktadır.

ÖZEL HAYATI

İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır Nazlı Bozkır ile evlidir ve 2 çocuk babasıdır.