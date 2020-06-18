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F2 özellikleri nelerdir, ne zaman tanıtılacak?

Teknoloji meraklılarını yakından ilgilendiren F2 tanıtımı için heyecan dorukta! Xiaomi yeni modelinin lansmanında ve teknik bilgilere yer verecek. Telefon değiştirmek veya satın almak isteyenleri yakından ilgilendiren tanıtımda yeni nesil telefonun bilinmeyen birçok özelliği anlatılacak. Dikey bir tasarıma sahip olan , farklı renk seçenekleriyle alıcısının dikkatini çekiyor. Peki, neler, fiyatı ne kadar ve ne zaman çıkacak? belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 18.6.2020 09:47 Son Güncelleme: 18.6.2020 09:50 ABONE OL
Xiaomi Poco F2 Pro özellikleri nelerdir, ne zaman tanıtılacak?

Xiaomi akıllı telefon üreticisinin yeni nesil telefon modeli Poco F2 'nun tanıtımı yapılacak. Teknoloji meraklılarının uzun süredir beklediği Xiaomi Türkiye tanıtımında telefonun fiyatı ve model seçenekleri belli olacak. Ayrıca tanıtımda, F2 Pro özellikleri ve tasarımı anlatılacak. Telefon sisteminde birçok özelliği aynı anda barındıran modelde çoğumuzun bilmediği birçok özellik bulunuyor. Peki özellikleri nelerdir, ne zaman tanıtılacak? İşte, , tasarımı ve fiyatı hakkındaki tüm detaylar…

XİAOMİ POCO F2 PRO ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Xiaomi'nin akıllı telefonlarının özellikleri, telefon kullanıcıları için daima araştırılan bir konu olmuştur. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği ise, 18 Haziran tarihinde düzenlenecek etkinlik ile resmi olarak Türkiye'ye geliyor. İşte , tasarımı ve fiyatına dair tüm detaylar…

Xiaomi Poco F2 Pro özellikleri nelerdir, ne zaman tanıtılacak?

XİAOMİ POCO F2 PRO ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

F2 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.67 inçlik Super AMOLED ekran ile gelecek. Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ilk muhafaza edilecek. Ayrıca çentik olmayan ekranın ekran gövde oranı %87.2 olarak açıklandı.

Telefonun arka gövdesine baktığımızda dörtlü kamera kurulumu görüyoruz. Ana kamera 64 MP çözünürlüğüne ve f/1.9 diyafram aralığına sahip 26mm (geniş), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF sensör. Diğer kameraların özellikleri ise şöyle sıralanabilir: 5 MP, f/2.2, 50mm (telefoto makro), AF, 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (derinlik sensörü)

Ön kısımda ise 20MP çözünürlüğe sahip pop up kamera mevcut. Yani kamera üst kısımda yer alan kaynaklı sistem ile kendini gösterecek.

Xiaomi, Redmi 9'un fiyatını 170 dolar olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde bu telefonun Türkiye fiyatını 3000 TL olarak belirledi. Bu açıdan bakıldığında dünya genelinde 500 dolardan satılan akıllı telefonun Türkiye satış fiyatının 8500-9000 TL arasında olması bekleniyor. 18 Haziran'da fiyatları belli olacak.

XİAOMİ POCO F2 PRO NE ZAMAN TANITILACAK?

Türkiye tanıtımı 18 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

Xiaomi Poco F2 Pro özellikleri nelerdir, ne zaman tanıtılacak?
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Xiaomi Poco F2 Pro özellikleri nelerdir, ne zaman tanıtılacak?
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