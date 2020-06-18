Xiaomi Poco F2 Pro özellikleri nelerdir, ne zaman tanıtılacak?

XİAOMİ POCO F2 PRO ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Xiaomi Poco F2 Pro 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.67 inçlik Super AMOLED ekran ile gelecek. Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ilk muhafaza edilecek. Ayrıca çentik olmayan ekranın ekran gövde oranı %87.2 olarak açıklandı.

Telefonun arka gövdesine baktığımızda dörtlü kamera kurulumu görüyoruz. Ana kamera 64 MP çözünürlüğüne ve f/1.9 diyafram aralığına sahip 26mm (geniş), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF sensör. Diğer kameraların özellikleri ise şöyle sıralanabilir: 5 MP, f/2.2, 50mm (telefoto makro), AF, 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (derinlik sensörü)

Ön kısımda ise 20MP çözünürlüğe sahip pop up kamera mevcut. Yani kamera üst kısımda yer alan kaynaklı sistem ile kendini gösterecek.

Xiaomi, Redmi 9'un fiyatını 170 dolar olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde bu telefonun Türkiye fiyatını 3000 TL olarak belirledi. Bu açıdan bakıldığında dünya genelinde 500 dolardan satılan Xiaomi Poco F2 Pro akıllı telefonun Türkiye satış fiyatının 8500-9000 TL arasında olması bekleniyor. 18 Haziran'da fiyatları belli olacak.

XİAOMİ POCO F2 PRO NE ZAMAN TANITILACAK?

Xiaomi Poco F2 Pro Türkiye tanıtımı 18 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.