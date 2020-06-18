Xiaomi akıllı telefon üreticisinin yeni nesil telefon modeli Poco F2 Pro'nun tanıtımı yapılacak. Teknoloji meraklılarının uzun süredir beklediği Xiaomi Türkiye tanıtımında telefonun fiyatı ve model seçenekleri belli olacak. Ayrıca tanıtımda, Xiaomi Poco F2 Pro özellikleri ve tasarımı anlatılacak. Telefon sisteminde birçok özelliği aynı anda barındıran modelde çoğumuzun bilmediği birçok özellik bulunuyor. Peki Xiaomi Poco F2 Pro özellikleri nelerdir, ne zaman tanıtılacak? İşte, Poco F2 Pro özellikleri, tasarımı ve fiyatı hakkındaki tüm detaylar…
Xiaomi'nin akıllı telefonlarının özellikleri, telefon kullanıcıları için daima araştırılan bir konu olmuştur. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Xiaomi Poco F2 Pro tanıtımı ise, 18 Haziran tarihinde düzenlenecek etkinlik ile resmi olarak Türkiye'ye geliyor. İşte Xiaomi Poco F2 Pro özellikleri, tasarımı ve fiyatına dair tüm detaylar…
Xiaomi Poco F2 Pro 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.67 inçlik Super AMOLED ekran ile gelecek. Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ilk muhafaza edilecek. Ayrıca çentik olmayan ekranın ekran gövde oranı %87.2 olarak açıklandı.
Telefonun arka gövdesine baktığımızda dörtlü kamera kurulumu görüyoruz. Ana kamera 64 MP çözünürlüğüne ve f/1.9 diyafram aralığına sahip 26mm (geniş), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF sensör. Diğer kameraların özellikleri ise şöyle sıralanabilir: 5 MP, f/2.2, 50mm (telefoto makro), AF, 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (derinlik sensörü)
Ön kısımda ise 20MP çözünürlüğe sahip pop up kamera mevcut. Yani kamera üst kısımda yer alan kaynaklı sistem ile kendini gösterecek.
Xiaomi, Redmi 9'un fiyatını 170 dolar olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde bu telefonun Türkiye fiyatını 3000 TL olarak belirledi. Bu açıdan bakıldığında dünya genelinde 500 dolardan satılan Xiaomi Poco F2 Pro akıllı telefonun Türkiye satış fiyatının 8500-9000 TL arasında olması bekleniyor. 18 Haziran'da fiyatları belli olacak.
Xiaomi Poco F2 Pro Türkiye tanıtımı 18 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.