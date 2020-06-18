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Yavru peçeli baykuşun yeni adresi Meclis Binası

Antalya'da 'nda bulunan yavru bayağı , kazı ekibi tarafından korumaya alındı. Bayağı peçeli baykuşun yavru olduğu, henüz uçamadığı ve yuvasından düştüğü belirlendi. Prof. Dr. Havva İşkan Işık, yavru baykuşun hiçbir sağlık sorunu olmadığını ifade ederek, "Henüz uçma dönemine gelmemiş. Uçuncaya kadar kazı evinde bakıma aldık. Çok sevimli bir yavru" diye konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 22:37 ABONE OL
Yavru peçeli baykuşun yeni adresi Meclis Binası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında kazıları yürüten ekip, bugün Likya Birliği Meclisi Binası'nda bayağı peçeli baykuş yavrusu buldu.

Kazı evine götürülen baykuş, çağrılan veteriner tarafından kontrol edildi. Bayağı peçeli baykuşun yavru olduğu, henüz uçamadığı ve yuvasından düştüğü belirlendi.

Prof. Dr. Havva İşkan Işık, yavru baykuşun hiçbir sağlık sorunu olmadığını ifade ederek, "Henüz uçma dönemine gelmemiş. Uçuncaya kadar kazı evinde bakıma aldık. Bizim emanetimizde. Gerekli bakımını yapıp, doğal ortamına bırakacağız. Çok sevimli bir yavru" diye konuştu.

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Yavru peçeli baykuşun yeni adresi Meclis Binası
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