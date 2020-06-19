20 gün önce tanıştığı kadınla evlenmeye kalktı, 40 bin lira dolandırıldı

Ertesi gün aradığımda hastanede olduğunu söyledi. Ne zaman geleceksin diye sorduğumda 'belli değil aşkım seni arayacağım' dedi. Üçüncü gün yine hastanede olduğunu söyledi. Ben durumdan şüphelenip Serik Emniyetine gittiğimde telefon edip beni 'çık oradan' diye tehdit etti. Ben emniyette kadının T.C kimlik numarasını verdim polisler dolandırıcı olduğunu söyledi" diye konuştu.



