2020 Kurban Bayramı ne zaman? Diyanet ile bu sene Kurban Bayramı kaç gün resmi tatil olacak, ne zaman idrak edilecek?

Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla beraber İslam dini açısından önemli olan bu tarihlerde aynı zamanda tatil planı yapan vatandaşlar resmi tatilin kaç gün yapılacağını da merak ediyor. Diyanet tarafından verilen tarihe göre ilk günü Cuma'ya denk gelen bayramın son günü ise Pazartesi günü uygulanacak. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı resmi tatil kaç gün olacak? İşte detaylar…
Diyanet tarafından her yıl duyurulan dini günler takviminde bu sene 2020 Kurban Bayramı Temmuz ayında idrak edilecek. Hal böyle olunca; kurbanlarını keserek ibadet edecekler, bu süreçte resmi tatilden yararlanarak tatile gidecekler konuyla alakalı olarak bu tarihleri merak ediyor…
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ OLACAK MI?
Kurban Bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.