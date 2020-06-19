21 Haziran Yaz Gündönümü nedir? Google’dan 21 Haziran Yaz gündönümü için doodle!

21 Haziran Yaz gündönümü Google'da doodle oldu! Güneş'in gökte en tepede olduğu zamanı temsil eden yaz gündönümü, yazın da başlangıcını temsil ediyor. Vatandaşlar Google'da '' 21 Haziran Yaz Gündönümü nedir? En uzun günde neler meydana gelir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…

21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

21 Haziran tarihinde Yaz Gündönümü ekinoks konusunda Google'dan sürpriz geldi! Böylelikle milyonlarca farklı kullanıcı doodle ile birlikte Yaz Gündönümü (en uzun gündüz) konusunda detaylı bilgi sahibi olmak için araştırmalara başladı.