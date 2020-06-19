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'da su basan tıp merkezinin bodrum katında mahsur kalan kadını dalgıç polisler kurtardı

'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak sonrasında bir tıp merkezinin bodrum katında tedavi gören kadın, suyun içerisinde mahsur kaldı. Kadını dalgıç polisler, suya girip kurtardı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 17:38 Son Güncelleme: 19.6.2020 17:47 ABONE OL
Adana'da su basan tıp merkezinin bodrum katında mahsur kalan kadını dalgıç polisler kurtardı

Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Adana'da su basan bodrum katta boğulmak üzere olan kadını, dalgıç polis kurtardı | Video

Adana'da su basan tıp merkezinin bodrum katında mahsur kalan kadını dalgıç polisler kurtardı

Çok sayıda apartmanın bodrum katına su doldu. Bir özel tıp merkezinin bodrum katında tedavi gören ismi öğrenilemeyen kadın, sel sularının dolduğu katta mahsur kaldı.

Adana'da su basan tıp merkezinin bodrum katında mahsur kalan kadını dalgıç polisler kurtardı

Suların içerisindeki kadını, dalgıç polisler ile itfaiye ekipleri, yan taraftaki bir mağazanını duvarını kırıp, kurtardı. Tıp merkezinin bodrum katında su tahliye işlemleri devam ediyor.

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Adana'da su basan tıp merkezinin bodrum katında mahsur kalan kadını dalgıç polisler kurtardı
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