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, ve Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Haziran 2020 ile İl il Cuma namazı saatleri

Müslüman alemini yakından ilgilendiren mübarek günün gelmesiyle beraber milyonlarca vatandaşın sabah saatlerinden itibaren gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ibadete kapatılan camilerde bu hafta üçüncü kez cumalarını kılmak üzere binlerce vatandaş camilere koşacak. Peki, , ve Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İşleri tarafından yayınlanan il il Cuma namazı saatleri…

Giriş Tarihi: 19.6.2020 09:20 ABONE OL
Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Haziran 2020 Diyanet ile İl il Cuma namazı saatleri

Bayram namazını dahil evlerinde kılmak mecburiyetinde kalan vatandaşlar bir süredir camilerin açılacağı o tarihi iple çekerken 29 Mayıs tarihinde ibadete açılan camilerde özellikle müslümanların bayramı olarak bilinen Cuma gününde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Peki, , ve Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saatleri ve Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Sorusunun yanıtı…

19 HAZİRAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Korona virüs tedbirleri kapsamında cemaate kapanan camilerin açılmasıyla milyonlarca Müslüman salgın nedeniyle tedbirlere uyarak camilere ibadetlerini yerine getirmeye koşuyor. Bu durumda Cuma namazı ve diğer tüm namazlar için herkesin kendi seccadesini götürmesi ve maske takması büyük önem taşıyor…

Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Haziran 2020 Diyanet ile İl il Cuma namazı saatleri

19 HAZİRAN CUMA NAMAZI SAATLERİ!

'da : 13:10

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Haziran 2020 Diyanet ile İl il Cuma namazı saatleri

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

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Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Haziran 2020 Diyanet ile İl il Cuma namazı saatleri
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