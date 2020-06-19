Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Haziran 2020 Diyanet ile İl il Cuma namazı saatleri

Bayram namazını dahil evlerinde kılmak mecburiyetinde kalan vatandaşlar bir süredir camilerin açılacağı o tarihi iple çekerken 29 Mayıs tarihinde ibadete açılan camilerde özellikle müslümanların bayramı olarak bilinen Cuma gününde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Peki, Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saatleri ve Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Sorusunun yanıtı…

19 HAZİRAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Korona virüs tedbirleri kapsamında cemaate kapanan camilerin açılmasıyla milyonlarca Müslüman salgın nedeniyle tedbirlere uyarak camilere ibadetlerini yerine getirmeye koşuyor. Bu durumda Cuma namazı ve diğer tüm namazlar için herkesin kendi seccadesini götürmesi ve maske takması büyük önem taşıyor…