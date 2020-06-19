Ayşe Tuba Arslan davasında katilden iğrenç iddialar!

Ben babamdan şikayetçi değilim. Boşanma sürecine girmeden önce annem ile babam arasında bir geçimsizlik gözlemlemedim. Babamın anneme karşı bir şiddet eylemini görmedim. Babam annemin Fahri U. isimli bir erkekle görüştüğünü öğrenince annemle babamın arası açıldı. Ben ve abim de annemi başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrenince annemi uyarmıştık. Babamla mezarlık ziyaretine gittiğimiz zaman annemle bir arkadaşını araba ile geçerken gördük. Babam o sırada annemin giyimiyle alakalı bir şeyler söyledi. Hakaret içerikli bir söz yoktu. Ancak babamın ifade ediş tarzı sert olduğu için amcam da babama 'çocuklarının annesi' diye kızdılar" dedi.



