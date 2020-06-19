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davasında katilden iğrenç iddialar!

'de geçtiğimiz yıl Ekim ayında eski eşi Yalçın Özalpay tarafından vahşice öldürülen 'ın davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Özalpay, maktul hakkında tüyler ürperten ifadelerde bulundu. Katil zanlısı eski eş, görülen duruşmada maktul Arslan'ın 5-6 yıldır eskort olarak çalıştığını, bunu ailesinin de bildiğini iddia etti. Ayşe Tuba Arslan'ın oğlu ise babasının annesine karşı bir şiddet eylemini görmediğini ve başkasıyla olan ilişkisini öğrendiğinde abisiyle birlikte annelerini uyardıklarını söyleyerek babasından şikayetçi olmadı. Duruşmada 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirilerek kasten öldürme' suçundan ceza verilmesi yönünde mütalaa verildi.

İHA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 17:00 Son Güncelleme: 19.6.2020 17:16 ABONE OL
Ayşe Tuba Arslan davasında katilden iğrenç iddialar!

'de yaşayan 'ın eski eşi tarafından satır ile öldürülmesi sonucu açılan davanın duruşmasında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirilerek kasten öldürme' suçundan ceza verilmesi yönünde mütalaa verildi.

Ayşe Tuba Arslan davasında katilden iğrenç iddialar!

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına sanık Yalçın Özalpay, maktul 'ın anne ve babası, çocukları, çeşitli kadın hakları platformu üyeleri ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede konuşan Barış Özlapay, babasından şikayetçi olmadığını ifade etti.

Ayşe Tuba Arslan davasında katilden iğrenç iddialar!

Barış Özalpay, "Annem ve babam o dönemde ayrı yaşıyorlardı. Bu süreçte ben babamla kalmaya başladım. Bir keresinde babamın kullanmış olduğu araç içerisinde ben de vardım. Annemi bir kadınla gördük. Bu sırada babam, anneme bir iki kelime söyledi. Fakat bu sözler tehdit içerikli değildi. Babam annemi daha önce erkeklerle dolaştığını söylemişti. Buna ilişkin sözler söylediğini zannetmiyorum. Babam annemi takip etmiyordu.

Ayşe Tuba Arslan davasında katilden iğrenç iddialar!

Ben babamdan şikayetçi değilim. Boşanma sürecine girmeden önce annem ile babam arasında bir geçimsizlik gözlemlemedim. Babamın anneme karşı bir şiddet eylemini görmedim. Babam annemin Fahri U. isimli bir erkekle görüştüğünü öğrenince annemle babamın arası açıldı. Ben ve abim de annemi başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrenince annemi uyarmıştık. Babamla mezarlık ziyaretine gittiğimiz zaman annemle bir arkadaşını araba ile geçerken gördük. Babam o sırada annemin giyimiyle alakalı bir şeyler söyledi. Hakaret içerikli bir söz yoktu. Ancak babamın ifade ediş tarzı sert olduğu için amcam da babama 'çocuklarının annesi' diye kızdılar" dedi.

Ayşe Tuba Arslan davasında katilden iğrenç iddialar!

"KESİNLİKLE BU OLAYDA TASARLAMA YOKTUR"

Mahkemede savunma yapan zanlı Yalçın Özalpay ise, olayda bir tasarlama olmadığını belirterek, "Ben kesinlikle maktulü takip etmedim. Tam aksine onlar beni takip etmişlerdir. Maktul 5-6 seneden beri eskort olarak çalışıyormuş. Ben bu şekilde çalıştığını öğrenince zaten evden ayrıldı.

Ayşe Tuba Arslan davasında katilden iğrenç iddialar!

Ben onu takip etmedim. Mahkemede ayrıntılı bir savunma yaptım. Ben kesinlikle maktulü öldürmek üzerine bir plan yapmadım, tasarlamış değilim. Maktulün ailesi de eskortluk yaptığını biliyormuş. Ben sadece maktulün bana hakaret etmesi ve yüzüme tükürmesi sonucu satırla ayağına vurdum. Gerisini hatırlamıyorum. Ancak kesinlikle bu olayda tasarlama yoktur" ifadelerini kullandı.

Ayşe Tuba Arslan davasında katilden iğrenç iddialar!

OLAY

Olay, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. (46), mesai bitiminde evine dönmek için dolmuşa bindi. Bu esnada eski eşini dolmuştan indiği yerde bekleyen Yalçın Özalpay (54), yanında taşıdığı satırla Arslan'a saldırdı.

Ayşe Tuba Arslan davasında katilden iğrenç iddialar!

Kafatası ve yüzünden derin yaralar alan Arslan'ın yardımına olayı gören çevredeki vatandaşlar koştu. Arslan'ı kurtaran vatandaşlar, Özalpay'ı linç etmek istedi. Olay yerinden yaklaşık 100 metre kadar kaçan Özalpay, çevredekiler tarafından tekrar yakalandı.

Ayşe Tuba Arslan davasında katilden iğrenç iddialar!

Suç aleti satırla yakalanan ve olay anında çevrede bulunan vatandaşlarca dövülen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Şehir Hastanesine götürülen Özalpay daha sonra tutuklandı.

Ayşe Tuba Arslan davasında katilden iğrenç iddialar!

kaldırıldığı hastanede 44 gün verdiği yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

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Ayşe Tuba Arslan davasında katilden iğrenç iddialar!
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