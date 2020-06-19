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mesajları 2020: En güzel, yeni, resimli ve sözleri

Haziran ayının üçüncü haftasına denk gelen için geri sayım sürerken en güzel mesajlar ve sözler araştırması hız kazandı. Bu sene corona virüsü sebebiyle babalarının gününü evlerinden kutlayacak olan vatandaşlar resimli babalar günü mesajlarıyla onları mutlu edecek. Türk toplumunda yeri kutsal olan babalarımız için kısa, uzun, resimli ve en güzel mesajlar sosyal medya aracılığıyla gönderilmeye başlanacak. Sizler için derlediğimiz haberimizde 2020 ve sözlerine erişebilirsiniz. İşte en güzel, ve sözleri

Giriş Tarihi: 19.6.2020 15:32 Son Güncelleme: 19.6.2020 15:36 ABONE OL
Babalar Günü mesajları 2020: En güzel, yeni, resimli Babalar Günü mesajları ve sözleri

Bu hafta sonuna kutlanacak olan mesajları ve sözleriyle anlam kazanıyor. Geçmişten günümüze değerini hiçbir zaman yitirmeyen babaların gününde babanıza en güzel mesajlar ve sözler atarak onların yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz. Özel günlerden biri olan bugünde babasından uzak kalan vatandaşlar gönderecekleri bir ileti mesajıyla onları mutlu edebilir. 21 Haziran tarihinde babalarının bu özel gününde onları mutlu etmek isteyen çocuklar için haberimizin içerisinden en güzel, anlamlı, yeni, resimli yer alıyor.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI: 2020 EN GÜZEL VE RESİMLİ BABALAR GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ

Babalar Günü mesajları günün en çok araştırılan başlıkları arasında bulunuyor. 21 Haziran 2020 tarihinde kutlanacak olan Babalar Günü'nde mesajlar ve sözlerle sizlerde bu özel günü anlamlı kılabilirsiniz. İşte, Babalar Günü 2020'e özel, en güzel ve resimli mesajlar

Babalar Günü mesajları 2020: En güzel, yeni, resimli Babalar Günü mesajları ve sözleri

RESİMLİ BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

Hayatım boyunca bana öğrettiğin tüm dersleri ve güzel şeyleri hatırlıyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil, önemin asla azalmayacak! Babalar Günün kutlu olsun!

Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

Babalar Günü mesajları 2020: En güzel, yeni, resimli Babalar Günü mesajları ve sözleri

EN ÖZEL VE YENİ BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ

-Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.

-Biricik babama sevgilerimle!… Babalar günün kutlu olsun.

- mesajları Yaşantısıyla, ilkeleriyle bize hep güzel örnek olan canım babam. Senden uzakta, Senin değerini şimdi daha iyi anlıyorum. Babalar günün kutlu olsun, ellerinden öperim.

Babalar Günü mesajları 2020: En güzel, yeni, resimli Babalar Günü mesajları ve sözleri

-Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu ol

-Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.

-Canım babam ellerinden öper babalar gününü kutlarım. Seni çok seviyorum canım babam. Hakkını helal et, kendine de her zaman iyi bak.

-Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Babalar Günü mesajları 2020: En güzel, yeni, resimli Babalar Günü mesajları ve sözleri
Babalar Günü mesajları 2020: En güzel, yeni, resimli Babalar Günü mesajları ve sözleri
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Babalar Günü mesajları 2020: En güzel, yeni, resimli Babalar Günü mesajları ve sözleri
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