Babalar Günü ne zaman ve hangi gün kutlanacak? 2020 Babalar Günü tarihi ne zaman?

Özel günler ve tarihleri arasında en çok araştırılan konulardan bir tanesi de Babalar Günü tarihi oldu. Koşulsuz sevgileri ile korucu olan babalar için bu özel güne sayılı günler kaldı. Tüm babaların anlam ve öneminin belirtilip, değerlerinin ne kadar büyük olduğu tekrar tekrar yinelenecek. Babalar günü tarihi için sabırsızlıkla bekleyen kişiler geri sayıma da başladı. Her yıl Haziran ayı içinde kutlanan Babalar Günü ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2020 Babalar Günü ne zaman kutlanacak?
Babalar Günü tarihi için milyonlarca kişi geri sayıma başladı. Babalarına maddi ya da manevi değeri büyük çeşitli sürprizler hazırlayan kişiler sabırsızlıkla bekliyor.
BABALAR GÜNÜ TARİHİ
Tüm babaların anlamının ve öneminin tekrar vurgulanacağı Babalar Günü, 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor.
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
• Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
• Ailemin reisi, büyük aşkım. Medarı iftiharım sevgilim her şeyim! Babalar günün kutlu olsun.
• Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.
• Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.
• Gül kokulu ellerinden doya doya öperim. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun...
• Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba...
• Varlığımızın temeli, en kutsal varlıklarımızdır babalar. Onlar bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Tüm babalarımızın babalar gününü kutlar saygılar sunarım.
• Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyi ki
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.