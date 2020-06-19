HaberlerYaşam HaberleriBakan Albayrak Twitter'dan paylaştı:Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz
Bakan Albayrak Twitter'dan paylaştı:Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakFİKKO toplantısı sonrası sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz." dedi.
Giriş Tarihi: 19.6.2020 19:32ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak FİKKO toplantısı sonrası sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz." dedi.