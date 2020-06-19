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Belirti göstermeyen hastaların antikorları çabuk kayboluyor

ABD'de yapılan bir araştırma, belirti göstermeyen yeni tip (Kovid-19) hastası kişilerin vücutlarının ürettiği antikorların, 3 ay içerisinde kaybolduğunu ortaya koydu.

AA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 22:54 ABONE OL
Belirti göstermeyen hastaların antikorları çabuk kayboluyor

Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırma raporunda, hastalığa yakalanıp belirti göstermeyen kişilerin, virüse daha zayıf karşılık verdiği ve yüzde 40'ının vücudunda oluşan antikorların, 2 ila 3 ayda kaybolduğu belirtildi.

Raporda, Kovid-19 belirtisi gösteren kişilerin yüzde 13'ünde de antikor seviyesinin aynı sürede tespit edilemeyecek düzeye indiği ifade edildi.

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Araştırmanın, 37 kişi gibi az sayıda insan üzerinde yapılmış olmasına dikkati çeken uzmanlar, antikorların "bağışıklık garantisi" gibi görülmemesi ve Kovid-19'u atlatanların, tekrar enfekte olma ihtimallerinin bulunduğunu vurguladı.

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Belirti göstermeyen hastaların antikorları çabuk kayboluyor
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