Bu hafta kabine toplantısı ne zaman, yapılmayacak mı? 19 Haziran Bugün Bakanlar kurulu Kabine toplantısı var mı?

Haftanın ilk gününden itibaren milyonlarca kişinin gündem maddeleri arasında yerini alan Kabine toplantısı için henüz bir açıklama gelmezken koronavirüs salgınının ilk günlerinden itibaren her hafta belirlenen günde gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısının bu hafta yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Öte yandan vaka sayılarındaki yükselişle "normalleşme" sürecinin sona ereceği iddiası bulunuyor. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bugün Kabine toplantısı var mı? İşte detaylar…

19 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? BAKANLAR KURULU HANGİ GÜN TOPLANACAK?

Milyonlarca vatandaşın merak içinde beklediği kabine toplantısı için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz hafta Salı günü gerçekleşen toplantının bu hafta tarihi ve saati açıklanmazken vatandaşlar yeni kararların açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip ediyor.