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Caddede pompalı tüfekle gezdiği anlar kamerada

'in Buca ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, elindeki pompalı tüfekle caddede gezdi, o anları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile  görüntüledi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 00:30 ABONE OL
Caddede pompalı tüfekle gezdiği anlar kamerada

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi, elindeki pompalı tüfekle bilinmeyen nedenle caddede gezdi. Elinde pompalı tüfekle gezen kişiyi ise çevredeki bir vatandaş fark ederek cep telefonu kamerası ile o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde; elindeki pompalı tüfekle çevredekilere aldırış etmeden caddede gezen kimliği belirsiz kişi, bu sırada karşıdan gelen polis otosunu görünce tüfeği arkasına saklıyor. Kimliği belirsiz kişi, polis ekipleri geçtikten sonra, beyaz bir çarşafa sardığı pompalı tüfekle yoluna devam ediyor.

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Caddede pompalı tüfekle gezdiği anlar kamerada
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