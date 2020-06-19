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Çikolata yüklü kazasında faciadan dönüldü

’nin ilçesinde meydana gelen kazada, çikolata yüklü devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Sedat Akgün, ''İyi ki yanımdan araç geçmiyordu. Yoksa o da kazada devrilen aracımın altında kalacaktı'' dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 16:23 ABONE OL
Çikolata yüklü TIR kazasında faciadan dönüldü

Kaza, öğle saatlerinde Gebze Köşklüçeşme Mahallesi Topçular Caddesi kavşağı yan yolda meydana geldi.

Sedat Akgün yönetimindeki 31 HM 327 plakalı çikolata yüklü TIR, kavşaktan yan yola girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü Sedat Akgün, kazadan yara almadan kurtuldu. TIR'ın dorsesindeki çikolatalar gelen başka bir TIR'a yüklendi. TIR, vinçle yoldan kaldırıldı.

TIR sürücüsü Sedat Akgün, ''Allah korudu, iyi ki yanımdan bir araç geçmiyordu. Yoksa o da kazada devrilen aracımın altında kalacaktı'' dedi. Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Çikolata yüklü TIR kazasında faciadan dönüldü
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