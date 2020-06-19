Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 19 Haziran 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde aktif fay hatlarının oluşturduğu son dakika deprem gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yakın tarihte meydana gelen Malatya Pötürge, İzmir Menderes ve bu akşam meydana gelen Bingöl Karlıova'daki 5.8 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlarımız son depremler bilgilerine erişmek adına Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla bilgi araştırması yapmaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (19 HAZİRAN 2020 CUMA)

19 Haziran 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 18.42 itibariyle meydana gelen depremler şöyle;