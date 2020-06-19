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Ecem’in katilinin ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 'nın(17) katili Süleyman Kara (46) için verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Bölge İdare Mahkemesi tarafından onandı. Gölcük'te yaşayan Ecem Balcı, geçen yıl 5 Ocak 2018 günü kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak günü Kandıra Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atlayarak intihar ederken, cesedi denizden çıkarılarak toprağa verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 13:37 ABONE OL
Ecem’in katilinin ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı

Polis, Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğünü belirledi. Bu sırada başka bir suçtan tutuklanarak cezaevine konulan Süleyman Kara'nın ifadesi alındı. Süleyman Kara, Ecem'i öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyündeki ormanlık alanda yapılan kazıda Ecem Balcı'nın cesedi bulundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI...

Geçen yıl 19 Kasım günü Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Süleyman Kara, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kara'nın avukatının karara itiraz etmesi üzerine dosya bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, Süleyman Kara'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onayarak kararı kesinleştirdi.

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Ecem’in katilinin ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı
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