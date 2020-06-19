Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'daki vahşette son dakika gelişmesi! Kızını öldüren baba da öldü

'daki vahşette son dakika gelişmesi! Kızını öldüren baba da öldü

Üniversite sınavı için 'dan ağabeyinin yanına 'a gelen 20 yaşındaki Merve, annesinden boşanmış olan babası tarafından öldürülmüştü. Katil baba olayda kendisini de yaralamıştı. Son dakika gelişmesine göre; hastaneye kaldırılan baba Mikail Konukoğlu burada hayatını kaybetti. Konukoğlu'nun 6 ay önce köyde mezarlıkta mezar kazdığı ortaya çıkmıştı.

İHA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 09:55 Son Güncelleme: 19.6.2020 10:04 ABONE OL
Elazığ'daki vahşette son dakika gelişmesi! Kızını öldüren baba da öldü

'da eşinden boşanan ve önceki gün üniversite sınavı için ağabeyinin evine gelen 20 yaşındaki kızını öldüren, ayrıca daha önce köyde mezar kazdığı ileri sürülen baba da hayatını kaybetti.

Elazığ'daki vahşette son dakika gelişmesi! Kızını öldüren baba da öldü

Olay, önceki gün merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi.

Elazığ'daki vahşette son dakika gelişmesi! Kızını öldüren baba da öldü

Edinilen bilgiye göre, 27-28 Haziran'da yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı için 'dan 'daki ağabeyinin evine giden 20 yaşındaki Merve, yengesi ve yeğeniyle bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail Konukoğlu da geldi.

Elazığ'daki vahşette son dakika gelişmesi! Kızını öldüren baba da öldü

Eşiyle boşanan baba ile kızı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı. Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan baba Konukoğlu da gece yarısı hayatını kaybetti.

Elazığ'daki vahşette son dakika gelişmesi! Kızını öldüren baba da öldü

Hayatını kaybeden babanın cenazesi şehir hastanesinden alınarak, öldürdüğü kızının naaşı bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna getirildi. Hastanede yapılacak otopsi sonrası baba ile kızın cenazelerinin toprağa verileceği öğrenildi.

Elazığ'daki vahşette son dakika gelişmesi! Kızını öldüren baba da öldü

6 AY ÖNCE MEZAR KAZMIŞ

Baba Konukoğlu'nun 6 ay önce gittiği merkeze bağlı Elmapınarı köyünde mezarlıkta mezar kazdığı ortaya çıkmıştı. Baba ve kızının henüz nerede toprağa verileceğinin belli olmadığı öğrenildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'daki vahşette son dakika gelişmesi! Kızını öldüren baba da öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA