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Eşinden yadigâr arabayı evinin çatısına çıkarttı

Giriş Tarihi: 19.6.2020 ABONE OL
Eşinden yadigâr arabayı evinin çatısına çıkarttı
Rize'li Meliha Çepli, ölen eşinden yadigar kalan 'Anadol' marka otomobilin satılmasına gönlü razı olmayınca, araç vinçle evinin çatısına çıkarıldı. Merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi'nde yaşayan Meliha Çepli'nin (70) eşi Recep Çepli, 16 yıl önce vefat etti. Recep Çepli'ye ait 1975 model 'Anadol' marka otomobil, aile üyeleri tarafından kullanılmadı. Otomobili almak için çok sayıda alıcı çıkmasına rağmen Meliha Çepli, eşinden yadigar kaldığı için satılmasına izin vermedi. Bunun üzerine oğlu Bülent Çepli, baba yadigarı otomobili vinçle 3 katlı evinin çatısına çıkarttı. Motoru ve lastikleri sökülmüş haldeki otomobili çatıda görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Eşinin 'Anadol' marka otomobillere büyük bir ilgisi ve sevgisi olduğunu anlatan Meliha Çepli, "Bu arabayla eşimle çok gezmiştim. Benim için dünyalar kadar hatırası var. Çocuklara 'ben ölene kadar orada duracak' dedim" diye konuştu.
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Eşinden yadigâr arabayı evinin çatısına çıkarttı
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