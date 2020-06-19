Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 19 Haziran 2020 Evde bakım maaşı sorgula!

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yatan iller hangileri? 19 Haziran 2020 !

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılıyor. Devlet tarafından il il yatırılan e devlet üzerinden sorgulanıyor. Haziran ayının üçüncü haftasında hesaplara yatmaya başlayan maaşların hangi illerde yattığını merak eden vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakan vatandaşların faydalandığı evde bakım maaşı haziran ayı ödemeleri için sorgulamalar her gün kontrol ediliyor. Buna göre; ? İşte 19 Haziran sorgulama ekranı ve bakım parasına (maaşı) dair tüm detaylar

Giriş Tarihi: 19.6.2020 09:05 Son Güncelleme: 19.6.2020 09:08 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Haziran Evde bakım maaşı sorgula

Ülkemizde devlet tarafından il il yatırılmaya devam ediliyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere verilen bakım parasından yararlanmak isteyenlerin belli şartları taşıması gerekiyor. Bilindiği üzere bu ücret engelli ve bakıma muhtaç kimselere bakanlara destek amaçlı veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan sorgulanmaya ve il il yatan iller listesine bakılmaya devam ediliyor. Peki 19 Haziran 2020 hangileri? İşte sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evinde hasta, engelli ve muhtaç kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı il il yatırıyor. Haberimizde, 19 Haziran evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve yatan iller listesine erişebilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Haziran Evde bakım maaşı sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

19 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

  1. Tokat
  2. Kırklareli
  3. Hatay
  4. Antalya
  5. Bolu
  6. Edirne
  7. Aksaray
  8. Samsun
  9. Sakarya
  10. Ordu
  11. Afyon
  12. Giresun
  13. Diyarbakır
  14. Karabük
  15. Çanakkale
  16. Adıyaman
  17. Osmaniye
  18. Zonguldak
  19. Balıkesir
  20. Uşak
  21. Denizli
  22. İstanbul
  23. Ankara
  24. Konya
  25. Bilecik
  26. Şanlıurfa
  27. Isparta
  28. Bursa
  29. Adana
  30. Kayseri
  31. Manisa
  32. Düzce
  33. İzmir
  34. Sivas

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Haziran Evde bakım maaşı sorgula
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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 19 Haziran 2020 Evde bakım maaşı sorgula!
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