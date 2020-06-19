Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Görenler şaşkına dönüyor! Eşinden yadigar kalan otomobili çatıya çıkardı...

Görenler şaşkına dönüyor! Eşinden yadigar kalan otomobili çatıya çıkardı...

Otomobil sahibi bazı kişilerin aracıyla bağ kurduğu, hatta kimisinin abartıp otomobiline çocuğu gibi davrandığı görülmüştür. 'de yaşayan 'nin durumu ise bambaşka... Onun 1975 model Anadol marka otomobiline olan sevdası ve hikayesi görülmüş türden değil. Meliha Çepli, vefat eden eşinden yadigar kalan 'Anadol' marka otomobilin satılmasına gönlü razı olmayınca, aracı vinçle evinin çatısına çıkardı. Aracı bu şekilde görenler ise şaşkınlık içinde fotoğrafını çekiyor.

Giriş Tarihi: 19.6.2020 16:23 Son Güncelleme: 19.6.2020 16:41 ABONE OL
Görenler şaşkına dönüyor! Eşinden yadigar kalan otomobili çatıya çıkardı...

Çatıdaki Anadol görenleri şaşkına çevirmişti. Arkasında yatan hikaye duygulandırdı... 1975 model aracın, 'ye eşinden yadigar kaldığı, Çepli'nin satmaya kıyamayınca aracı çatıya çıkardığı öğrenildi.

Görenler şaşkına dönüyor! Eşinden yadigar kalan otomobili çatıya çıkardı...

'li , ölen eşinden yadigar kalan 'Anadol' marka otomobilin satılmasına gönlü razı olmayınca, araç vinçle evinin çatısına çıkarıldı.

Görenler şaşkına dönüyor! Eşinden yadigar kalan otomobili çatıya çıkardı...

Merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi'nde yaşayan 'nin (70) eşi Recep Çepli, 16 yıl önce vefat etti. Recep Çepli'ye ait 1975 model 'Anadol' marka otomobil, aile üyeleri tarafından kullanılmadı.

Görenler şaşkına dönüyor! Eşinden yadigar kalan otomobili çatıya çıkardı...

Otomobili almak için çok sayıda alıcı çıkmasına rağmen , eşinden yadigar kaldığı için satılmasına izin vermedi.

Görenler şaşkına dönüyor! Eşinden yadigar kalan otomobili çatıya çıkardı...

BÜYÜK BİR İLGİ VE SEVGİSİ VAR

Bunun üzerine oğlu Bülent Çepli, baba yadigarı otomobili vinçle 3 katlı evinin çatısına çıkarttı. Motoru ve lastikleri sökülmüş haldeki otomobili çatıda görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Görenler şaşkına dönüyor! Eşinden yadigar kalan otomobili çatıya çıkardı...

Eşinin 'Anadol' marka otomobillere büyük bir ilgisi ve sevgisi olduğunu anlatan , "Bu arabayla eşimle çok gezmiştim. Benim için dünyalar kadar hatırası var. Çocuklara 'ben ölene kadar orada duracak' dedim" diye konuştu.

Görenler şaşkına dönüyor! Eşinden yadigar kalan otomobili çatıya çıkardı...

Eşinin yadigarı eski model Anadol otomobili otomobili vinçle evinin çatısına çıkardı | Video

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Görenler şaşkına dönüyor! Eşinden yadigar kalan otomobili çatıya çıkardı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA