Görenler şaşkına dönüyor! Eşinden yadigar kalan otomobili çatıya çıkardı...

Eşinin 'Anadol' marka otomobillere büyük bir ilgisi ve sevgisi olduğunu anlatan Meliha Çepli, "Bu arabayla eşimle çok gezmiştim. Benim için dünyalar kadar hatırası var. Çocuklara 'ben ölene kadar orada duracak' dedim" diye konuştu.