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Ian Holm kimdir? Yüzüklerin Efendisi’nin ’i , , hangi filmlerde oynadı?

Vizyona çıktığı dönem ve sonrasında sinemaseverlerce adından oldukça bahsedilen Yüzüklerin Efendisi film üçlemesinde karakterini canlandıran aktör Sir Ian Holm, hayatını kaybetti. Chariots of Fire, Beşinci Element, Yaratık gibi filmlerde de boy gösteren Holm’ün ölüm haberinin ardından sinemaseverler Ian Holm kimdir, kaç yaşında, , hangi filmlerde oynadı? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 19.6.2020 23:04 ABONE OL
Ian Holm kimdir? Yüzüklerin Efendisi’nin Bilbo Baggins’i Ian Holm kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı?

Sinema tarihinin en unutulmaz filmlerinden olan Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ve Hobbit'te Bilbo Baggins karakterine can veren ünlü aktör Sir Ian Holm hayatını kaybetti. Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit dışında Chariots of Fire, Beşinci Element, Yaratık gibi pek çok filmde de yer alan Ian Holm'ün vefat haberi sonrası sinemaseverler Ian Holm kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor.

IAN HOLM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Sir Ian Holm, CBE (d. 12 Eylül 1931), İngiliz aktör. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk ve üçüncü filmlerinde hobbit Bilbo Baggins, Chariots of Fire filminde antrenör Sam Mussabini, Beşinci Element filminde Vito Cornelius ve Yaratık filminde androit Ash rolleri ile tanınmaktadır.

KARİYERİ

Holm, televizyon ve sinemada etki yaratmadan önce Royal Shakespeare Company'nin yerleşik bir oyuncusuydu. 1965'te Wars of the Roses oyunlarının BBC adaptasyonunda III. Richard'ı canlandırdı. Oh! What a Lovely War (1969), Nicholas and Alexandra (1971), Mary, Queen of Scots (1971) ve Young Winston (1972) filmlerindeki küçük rollerle isim yaptı. 1967'de The Homecoming'deki Lenny rolüyle "Bir Oyunda En İyi Aktör" dalında Tony Ödülü kazandı. 1977'de mini dizi Jesus of Nazareth'te saddusi Zerah'ı canlandıran Holm; sonraki yıl oğlu Barnaby'nin de George Llewelyn Davies'i oynadığı BBC dizisi The Lost Boys'da J. M. Barrie karakterini oynadı.

Holm'un ilk büyük film rolü olan androit Ash (Yaratık, 1979) karakteri büyük etki yarattı. Chariots of Fire (1981) filmindeki Sam Mussabini karakteri, Holm'a Cannes Film Festivali'nde özel bir ödül ve Akademi Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Aktör" ödülünü kazandırdı. Chariots ile İngiltere'de "En İyi Yardımcı Aktör" dalında BAFTA Ödülü kazandı. 1980'lerde çeşitli filmlerde oynadı: Time Bandits (1981), Greystoke - The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984), Terry Gilliam'ın Brazil ve Dreamchild (1985).

Holm, 1997'de oynadığı iki büyük rolle profilini genişletti: Beşinci Element filminde rahip Vito Cornelius ve The Sweet Hereafter filminde avukat. 2001'de From Hell filminde fizikçi Sir William Withey Gull'u canlandırdı. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'nde Bilbo Baggins karakterini oynadı. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminde de rol aldı ve bir Screen Actors Guild Ödülü kazandı.

FİLMOGRAFİ

  • The Bofors Gun (1968)
  • The Fixer (1968)
  • A Midsummer Night's Dream (1968)
  • Oh! What A Lovely War (1969)
  • A Severed Head (1970)
  • Nicholas and Alexandra (1971)
  • Mary, Queen of Scots (1971)
  • Young Winston (1972)
  • The Homecoming (1973)
  • Napoleon and Love (TV) (1974)
  • Juggernaut (1974)
  • Robin and Marian (1976)
  • Shout at the Devil (1976)
  • The Man in the Iron Mask (1977)
  • March or Die (1977)
  • Jesus of Nazareth (1977)
  • Les Misérables (1978)
  • The Lost Boys (TV) (1978)
  • Holocaust (TV) (1978)
  • All Quiet on the Western Front (1979)
  • Alien (1979)
  • S.O.S. Titanic (1979)
  • Chariots of Fire (1981)
  • Time Bandits (1981)
  • The Return of the Soldier (1982)
  • Inside the Third Reich (1982)
  • Laughterhouse (1984)
  • Greystoke - The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
  • Terror in the Aisles (1984)
  • Dreamchild (1985)
  • Wetherby (1985)
  • Brazil (1985)
  • Dance with a Stranger (1985)
  • Mr and Mrs Edgehill (1985)
  • Game Set and Match (TV) (1988)
  • Another Woman (1988)
  • Henry V (1989)
  • Hamlet (1990)
  • Naked Lunch (1991)
  • Kafka (1991)
  • Blue Ice (1992)
  • The Hour of the Pig (1993)
  • Mary Shelley's Frankenstein (1994)
  • The Madness of King George (1994)
  • Big Night (1996)
  • Loch Ness (1996)
  • Night Falls on Manhattan (1997)
  • The Sweet Hereafter (1997)
  • The Fifth Element (1997)
  • A Life Less Ordinary (1997)
  • Incognito (1997)
  • King Lear (1998)
  • Animal Farm (1999)
  • Shergar (1999)
  • eXistenZ (1999)
  • Simon Magus (1999)
  • The Match (1999)
  • Joe Gould's Secret (2000)
  • Esther Kahn (2000)
  • Beautiful Joe (2000)
  • Bless the Child (2000)
  • From Hell (2001)
  • The Emperor's New Clothes (2001)
  • Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)
  • Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)
  • Yarından Sonra (2004)
  • Garden State (2004)
  • The Aviator (2004)
  • Strangers with Candy (2005)
  • Chromophobia (2005)
  • Lord of War (2005)
  • Renaissance (2006)
  • O Jerusalem (2006)
  • Ratatouille (2007)

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Ian Holm kimdir? Yüzüklerin Efendisi’nin Bilbo Baggins’i Ian Holm kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı?
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