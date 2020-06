Ian Holm kimdir? Yüzüklerin Efendisi’nin Bilbo Baggins’i Ian Holm kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı?

Sinema tarihinin en unutulmaz filmlerinden olan Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ve Hobbit'te Bilbo Baggins karakterine can veren ünlü aktör Sir Ian Holm hayatını kaybetti. Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit dışında Chariots of Fire, Beşinci Element, Yaratık gibi pek çok filmde de yer alan Ian Holm'ün vefat haberi sonrası sinemaseverler Ian Holm kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi filmlerde oynadı? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor.

IAN HOLM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Sir Ian Holm, CBE (d. 12 Eylül 1931), İngiliz aktör. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk ve üçüncü filmlerinde hobbit Bilbo Baggins, Chariots of Fire filminde antrenör Sam Mussabini, Beşinci Element filminde Vito Cornelius ve Yaratık filminde androit Ash rolleri ile tanınmaktadır.

KARİYERİ

Holm, televizyon ve sinemada etki yaratmadan önce Royal Shakespeare Company'nin yerleşik bir oyuncusuydu. 1965'te Wars of the Roses oyunlarının BBC adaptasyonunda III. Richard'ı canlandırdı. Oh! What a Lovely War (1969), Nicholas and Alexandra (1971), Mary, Queen of Scots (1971) ve Young Winston (1972) filmlerindeki küçük rollerle isim yaptı. 1967'de The Homecoming'deki Lenny rolüyle "Bir Oyunda En İyi Aktör" dalında Tony Ödülü kazandı. 1977'de mini dizi Jesus of Nazareth'te saddusi Zerah'ı canlandıran Holm; sonraki yıl oğlu Barnaby'nin de George Llewelyn Davies'i oynadığı BBC dizisi The Lost Boys'da J. M. Barrie karakterini oynadı.

Holm'un ilk büyük film rolü olan androit Ash (Yaratık, 1979) karakteri büyük etki yarattı. Chariots of Fire (1981) filmindeki Sam Mussabini karakteri, Holm'a Cannes Film Festivali'nde özel bir ödül ve Akademi Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Aktör" ödülünü kazandırdı. Chariots ile İngiltere'de "En İyi Yardımcı Aktör" dalında BAFTA Ödülü kazandı. 1980'lerde çeşitli filmlerde oynadı: Time Bandits (1981), Greystoke - The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984), Terry Gilliam'ın Brazil ve Dreamchild (1985).

Holm, 1997'de oynadığı iki büyük rolle profilini genişletti: Beşinci Element filminde rahip Vito Cornelius ve The Sweet Hereafter filminde avukat. 2001'de From Hell filminde fizikçi Sir William Withey Gull'u canlandırdı. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'nde Bilbo Baggins karakterini oynadı. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filminde de rol aldı ve bir Screen Actors Guild Ödülü kazandı.

FİLMOGRAFİ