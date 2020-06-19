İnternet kafe, oyun salonları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? 2020 İnternet kafeler ne zaman açılır?

Türkiye'de corona virüsü tedbirleri kapsamında normalleşme adımlarıyla beraber belli kurumlar açılmıştı. 1 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında normalleşme takvimi kapsamında alınan yeni kararları açıklarken internet kafe, oyun salonları açılış tarihi merak edildi. Gençlerin ve çocukların uğrak mekanlarından olan İnternet kafe, oyun salonları ne zaman açılacak? İnternet kafeler ne zaman açılır?

İNTERNET KAFE, OYUN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Ülkemizde Corona virüsü normalleşme takvimi ikinci adımında 1 Haziran'da açılacak olan yerler belli oldu. 1 Haziran tarihi itibariyle, şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını, restoran ve kafe gibi yerlerin yeniden faaliyet vermeye başladı. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, internet kafelerin ne zaman açılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE YAYINLADI

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, lokanta, restoran, kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerlerin 1 Haziran itibariyle belirlenen kurallar çerçevesinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacağı belirtilmişti

İçişleri Bakanlığı, lokanta, restoran kafe, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları gibi yerler hakkında 81 İl Valiliğine genelge gönderdi. Genelge çerçevesinde, faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri "iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere" 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak.

Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak. Genelgeye göre, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'a kadar; spor merkezleri ve tesislerinin de 24.00'a kadar hizmet verebilecek.

Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

İNTERNET KAFELER NE ZAMAN AÇILIR?

İnternet kafelerin ne zaman açılacağı henüz belli olmadı. Konuya yönelik güncel bilgiler gelince haberimizdeki yerini alacaktır.