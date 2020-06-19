İstanbul Emniyeti Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Polis Süsü Vererek Nitelikli Dolandırıcılık" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Haziran günü saat 17.00 sıralarında Fatih ilçesinde İran uyruklu bir şahsın yine İran uyruklu olan başka bir şahıs tarafından polis kimliği gösterilerek 12 bin dolar değerinde saatinin ve bir miktar parasının alındığı ihbarı geldi.

İranlı İranlı’yı ‘polisim ben’ diyerek dolandırdı! 12 bin dolarlık saati aldı, tutuklandı | Video

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayla ilgil olarak şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, kamera görüntüleri titizlikle inceledi. Şahsın kullanmış olduğu otomobile ulaşan ekipler, isminin Mohammad İ. (48) olduğu öğrenilen şahsın bahse konu otomobili kiraladığını tespit etti.

Şahsa otomobili kiralayan şirket görevlisi ile görüşülerek aracın bulunduğu nokta GPS'den tespit edildi ve şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmaların devamında Mohammed İ.'nin sahte pasaport kullandığı tespit edildi. Şahsın yapılan sorgulamasında 'Hırsızlık' suçundan aranan şahıs olduğu belirlendi.

Mohammad İ. isimli şahıs olayın müştekisine gösterilerek teşhis ettirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.