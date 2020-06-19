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'da 'pes' dedirten görüntü! Köpekleri dövüştürüp kameraya kaydettiler

Köpek dövüştürme skandalı bu sefer 'da yaşandı. Eyüpsultan'a bağlı Kemerburgaz Mahallesi'nde bir grup, getirdikleri kangal cinsi köpekleri dövüştürüp izledi. O sırada çekilen görüntüde bir kişinin "Yanaşmayın, köpekleri rahat bırakın." dediği ve diğerlerinin de "Haydi oğlum" şeklinde tezahüratta bulunduğu görülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 10:20 Son Güncelleme: 19.6.2020 10:23 ABONE OL
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Köpekleri dövüştürüp kameraya kaydettiler

Eyüpsultan'da kangal cinsi iki köpeği acımasızca dövüştürüp, o anları kameraya kaydettiler.

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Köpekleri dövüştürüp kameraya kaydettiler

Kemerburgaz Mahallesi'nde geçen hafta bir grup tarafından yasadışı köpek dövüşü organize edildi. Boş bir arazide iki kangal köpeğinin dövüştürülmesini çok sayıda kişi izledi. Köpek dövüşünü izleyenlerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Köpekleri dövüştürüp kameraya kaydettiler

İzleyiciler arasında bulunan bir kişi o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Köpekleri dövüştürüp kameraya kaydettiler

"YANAŞMAYIN RAHAT BIRAKIN KÖPEKLERİ"

Görüntülerde, köpekler birbirleriyle dövüşürken, yaklaşmamaları yönünde izleyenler sık sık uyarıldı. Dövüş sırasında bir kişi, "Yanaşmayın, köpekleri rahat bırakın" derken, oradakilerin sık sık "haydi oğlum" şeklinde köpeklere seslendikleri görüldü.

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Köpekleri dövüştürüp kameraya kaydettiler

Dövüşen köpeklerin birbirlerine üstünlük sağlayamaması üzerine dövüş sona erdirildi.

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Köpekleri dövüştürüp kameraya kaydettiler
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İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Köpekleri dövüştürüp kameraya kaydettiler
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