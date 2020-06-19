İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Köpekleri dövüştürüp kameraya kaydettiler

Kemerburgaz Mahallesi'nde geçen hafta bir grup tarafından yasadışı köpek dövüşü organize edildi. Boş bir arazide iki kangal köpeğinin dövüştürülmesini çok sayıda kişi izledi. Köpek dövüşünü izleyenlerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.