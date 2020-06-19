Günümüzün gelişen teknolojisi sayesinde pek çok işlem başvurusu ve sorgulaması online olarak yapılabilmektedir. Bunlardan bir tanesi de İTO tescil sorgulama oluyor. Zamandan tasarruf edebilmek için online yapılan işlemler vatandaşların günlük hayatta sıkça tercih ettiği alanlardan bir tanesi oluyor. İstanbul Ticaret Odası İTO dijital hizmetler ağına online sistemleri de ekleyerek tescil belgelerine erişim imkanı sundu. Buna göre; İTO tescil sorgulama 2020: İTO tescil başvuru sonucu online sorgulama işlemi nasıl yapılır?

İTO TESCİL SORGULAMA 2020: İTO TESCİL BAŞVURU SONUCU ONLİNE SORGULAMA İŞLEMİ

İstanbul Ticaret Odası İTO dijital ağına bir yenisini daha ekledi ve tescil belgelerine online erişim imkanı sundu. Buna göre; İTO'ya bağlı üyeler, istedikleri zaman tescil belgelerini online olarak alabilecekler ve sorgulama işlemi yapabilecekler. Ticaret Sicili işlemlerinde vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak olan bu uygulama sayesinde e-imzalı tescil belgesi alınabilecek.

Online başvuru işlemleri öncesinde belge alabilmek için üyeler İstanbul Ticaret Odası'na manuel olarak başvuru yapmak zorundaydılar. Şimdi ise barkod numarası sayesinde evraklarını online olarak alabilecekler.

İTO TESCİL SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Cep telefonlarına gelen tescil işleminin bitmesinin ardından barkod numarası yollanacak ve kayıtlı üyeler kurumun resmi sitesi üzerindeki "Tescil Başvuru Sonucu Doğrulama" ekranından online olarak tescil belgelerini alabilecekler ve sorgulayabilecekler.

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