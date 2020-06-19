Katamaran nedir? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ödülü Katamaran ne demek?

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yarışma programı Survivor 2020 ünlüler gönüllülerde sezon sonu ufukta görünmeye başladı. Yarışma sonu yaklaştıkça heyecan ve yarışmacılar arasındaki rekabet ve mücadele giderek artıyor. Yarışmanın bugün ekranlara gelen son bölümünde oynanan ödül oyununda kazanan taraf olan kırmızı takım katamaranla ödüllendirildi. Bu gelişme sonrasında bu ödülün ne olduğunu merak edenler Katamaran nedir, ne demek? sorularıyla bilgi sahibi olmak istiyor.
Katamaran, birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi denizciliğinde kullanılan deniz taşıtı.
Sri Lanka, Hindistan ve Polinezya kökenli olan katamaran, günümüzde Avrupa ve ABD'de gezi amacıyla yaygın biçimde kullanılmakta, yelkenli ya da motorlu çeşitleri yapılmaktadır. 1950'den bu yana yarışlarda kullanılmaktadır. Okyanus aşırı yarışlarda teknelerin yerini almaya başlamıştır.
İstanbul'da kullanılan deniz otobüsleri de katamaran tipindedir. Bu tip gövdeye sahip deniz taşıtları ağır deniz şartlarına dayanıksızdırlar.