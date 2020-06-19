Katamaran nedir? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ödülü Katamaran ne demek?

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yarışma programı Survivor 2020 ünlüler gönüllülerde sezon sonu ufukta görünmeye başladı. Yarışma sonu yaklaştıkça heyecan ve yarışmacılar arasındaki rekabet ve mücadele giderek artıyor. Yarışmanın bugün ekranlara gelen son bölümünde oynanan ödül oyununda kazanan taraf olan kırmızı takım katamaranla ödüllendirildi. Bu gelişme sonrasında bu ödülün ne olduğunu merak edenler Katamaran nedir, ne demek? sorularıyla bilgi sahibi olmak istiyor.

KATAMARAN NEDİR, NE DEMEK?

Katamaran, birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi denizciliğinde kullanılan deniz taşıtı.