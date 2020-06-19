Katamaran nedir? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ödülü Katamaran ne demek?

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nedir? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ödülü Katamaran ne demek?

Televizyonların en uzun soluklu yarışma programı 2020 Survivor ünlüler gönüllülerde sezonun sonuna yaklaşıldıkça heyecan ve mücadelenin dozu artıyor. Son elemede gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Ardahan adaya veda ederken yeni elemede hangi yarışmacının gideceği merak ediliyor. Öte yandan bugün ekranlara gelen son bölümde oynanan ödül oyununda kazanan taraf katamaranla ödüllendirildi. Bu isimle ilk kez karşılaşanlar nedir, ne demek? Sorularının cevabını merak ediyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.6.2020 01:18 Son Güncelleme: 20.6.2020 01:19 ABONE OL
Katamaran nedir? 2020 Survivor ödülü Katamaran ne demek?

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli yarışma programı Survivor 2020 ünlüler gönüllülerde sezon sonu ufukta görünmeye başladı. Yarışma sonu yaklaştıkça heyecan ve yarışmacılar arasındaki rekabet ve mücadele giderek artıyor. Yarışmanın bugün ekranlara gelen son bölümünde oynanan ödül oyununda kazanan taraf olan kırmızı takım katamaranla ödüllendirildi. Bu gelişme sonrasında bu ödülün ne olduğunu merak edenler nedir, ne demek? sorularıyla bilgi sahibi olmak istiyor.

KATAMARAN NEDİR, NE DEMEK?

Katamaran, birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi denizciliğinde kullanılan deniz taşıtı.

Katamaran nedir? 2020 Survivor ödülü Katamaran ne demek?

Sri Lanka, Hindistan ve Polinezya kökenli olan , günümüzde Avrupa ve ABD'de gezi amacıyla yaygın biçimde kullanılmakta, yelkenli ya da motorlu çeşitleri yapılmaktadır. 1950'den bu yana yarışlarda kullanılmaktadır. Okyanus aşırı yarışlarda teknelerin yerini almaya başlamıştır.

Katamaran nedir? 2020 Survivor ödülü Katamaran ne demek?

İstanbul'da kullanılan deniz otobüsleri de tipindedir. Bu tip gövdeye sahip deniz taşıtları ağır deniz şartlarına dayanıksızdırlar.

Katamaran nedir? 2020 Survivor ödülü Katamaran ne demek?
Katamaran nedir? 2020 Survivor ödülü Katamaran ne demek?
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Katamaran nedir? 2020 Survivor ünlüler gönüllüler ödülü Katamaran ne demek?
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