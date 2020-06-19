Kayınbirader kâbusu yaşayan kadın o anları anlattı! "Öldürecek sandım"

"KOMŞULARIMA, 'NEDEN GELDİNİZ ONU ÖLDÜRECEKTİM' DEDİ"



Daha önceden de mahallede hem kendilerine hem de farklı inşalara saldırdığını ifade eden ve olayın neden gerçekleştiğini bilmediğini aktaran Sevim Taş, "Bir sene önce de bir kadın dövmüştü. Herkes korkuyor. Komşularıma 'Neden geldiniz, ben onu öldürecektim' dedi. Beni öldürmek istedi, zaten önceden de garezi vardı. Şimdi boyun kısmımda da kırıklar çıktı. Eskiden gelen bir arazi meselesi de var. Tüm arazilerin onun olsun istiyor. Bizim tapulu arazilerimizi de taciz ediyor" diye konuştu.



