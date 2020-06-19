Lezzet Düşkünleri puan sıralaması: 19 Haziran Lezzet Düşkünleri gün birincisi kim oldu?

Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumu ile ekrana gelen Lezzet Düşkünleri puan sıralaması ve gün birincisi merak ediliyor. Haftanın beşinci gününde en lezzetli menü hazırlamak için çalışmalara başlayan takım en yüksek puanı almak için yarışacak. İkili takımlar halinde yarışılan yarışmada gün sonunda puan sıralamaları açıklanacak. Peki Lezzet Düşkünleri puan sıralaması nasıl? 19 Haziran 2020 Lezzet Düşkünleri gün birincisi kim oldu?
Ekranların yemek yarışması Lezzet Düşkünleri puan sıralaması ve gün birincisi açıklanacak. Haberimizde, 19 Haziran Lezzet Düşkünleri puan sıralaması ve gün birincisine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.
Lezzet Düşkünleri puan sıralaması ve gün birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
Lezzet Düşkünleri'nde haftanın son yarışmacıları Selen ve Gizem menüsünü hazırlayacak. Dün Gökhan ve Burhan menüleriyle beğeni kazanmış ve puan olarak zirvede yer almıştı. Selen Şef ve Gizem, Gizem'in çorbası, bahçe salata, yöresel lezzet: Mantı (Kayseri) tatlı olarak da irmik helvası menüsüyle şef Gabriele'in ve rakiplerinin karşısına çıkacak.
Gökhan Şef ve yardımcısı Burhan, hazırladıkları menü ile rakiplerinden toplamda 28 puan almayı başardı.