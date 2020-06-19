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puan sıralaması: 19 Haziran kim oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan puan sıralaması ve gün birincisi merak ediliyor. Yemek konusunda kendini güvenen takımlar en yüksek puanı almak için yarışıyor. Hafta içi her gün ve Cumartesi günleri yayınlanan yarışmada en yüksek puanı alan yarışmacı birinci, en düşük puanı alan yarışmacı ise eleniyor. Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmada 2'li takımlar halinde yarışacak olan 5 çift, birbirlerine meydan okuyarak hünerlerini sergiliyor. Peki 19 Haziran nasıl? kim oldu?

Giriş Tarihi: 19.6.2020 12:48 ABONE OL
Lezzet Düşkünleri puan sıralaması: 19 Haziran Lezzet Düşkünleri gün birincisi kim oldu?

Ünlü şef Gabriele Sponza'nın sunumu ile ekrana gelen puan sıralaması ve gün birincisi merak ediliyor. Haftanın beşinci gününde en lezzetli menü hazırlamak için çalışmalara başlayan takım en yüksek puanı almak için yarışacak. İkili takımlar halinde yarışılan yarışmada gün sonunda puan sıralamaları açıklanacak. Peki nasıl? 19 Haziran 2020 kim oldu?

LEZZET DÜŞKÜNLERİ PUAN SIRALAMASI VE GÜN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

Ekranların yemek yarışması Lezzet Düşkünleri puan sıralaması ve gün birincisi açıklanacak. Haberimizde, puan sıralaması ve gün birincisine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

Lezzet Düşkünleri puan sıralaması: 19 Haziran Lezzet Düşkünleri gün birincisi kim oldu?

LEZZET DÜŞKÜNLERİ PUAN SIRALAMASI VE GÜN BİRİNCİSİ…

puan sıralaması ve gün birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

BUGÜN NELER OLUYOR?

Lezzet Düşkünleri'nde haftanın son yarışmacıları Selen ve Gizem menüsünü hazırlayacak. Dün Gökhan ve Burhan menüleriyle beğeni kazanmış ve puan olarak zirvede yer almıştı. Selen Şef ve Gizem, Gizem'in çorbası, bahçe salata, yöresel lezzet: Mantı (Kayseri) tatlı olarak da irmik helvası menüsüyle şef Gabriele'in ve rakiplerinin karşısına çıkacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gökhan Şef ve yardımcısı Burhan, hazırladıkları menü ile rakiplerinden toplamda 28 puan almayı başardı.

Lezzet Düşkünleri puan sıralaması: 19 Haziran Lezzet Düşkünleri gün birincisi kim oldu?
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Lezzet Düşkünleri puan sıralaması: 19 Haziran Lezzet Düşkünleri gün birincisi kim oldu?
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