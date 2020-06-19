Lezzet Düşkünleri puan sıralaması: 19 Haziran Lezzet Düşkünleri gün birincisi kim oldu?

LEZZET DÜŞKÜNLERİ PUAN SIRALAMASI VE GÜN BİRİNCİSİ…

Lezzet Düşkünleri puan sıralaması ve gün birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

BUGÜN NELER OLUYOR?

Lezzet Düşkünleri'nde haftanın son yarışmacıları Selen ve Gizem menüsünü hazırlayacak. Dün Gökhan ve Burhan menüleriyle beğeni kazanmış ve puan olarak zirvede yer almıştı. Selen Şef ve Gizem, Gizem'in çorbası, bahçe salata, yöresel lezzet: Mantı (Kayseri) tatlı olarak da irmik helvası menüsüyle şef Gabriele'in ve rakiplerinin karşısına çıkacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gökhan Şef ve yardımcısı Burhan, hazırladıkları menü ile rakiplerinden toplamda 28 puan almayı başardı.