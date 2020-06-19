LGS sınavına girmeden önce okunması gereken dualar nelerdir? Kalem Suresi (Başarı ve Sınav duası) okunuşu!

Sınav öncesi okunması gereken dua olarak bilinen Kalem Suresi faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Hafta sonu gerçekleşecek olan LGS sınavında ter dökecek olan milyonlarca öğrenci şimdiden iyi bir lisede eğitim görebilmek ve sınavda başarılı olabilmek için dua etmeye başlarken bu duaların başında ise "Kalem Suresi" geliyor. Bu dua Sınav duası veya başarı duası gibi isimlerle de anılır. Peki, LGS sınavı öncesi okunması gereken dualar nelerdir? İşte Sınavda başarılı olmak için okunan LGS duası ve Kalem Suresi okunuşu…

KALEM SURESİ OKUNUŞU: SINAVDAN ÖNCE OKUNMASI GEREKEN DUALAR NELERDİR?

Maddi manevi her dertte adeta bir yol gösterici olan ilahi kaynak Kuran-ı Kerim'in her bir süresinin ayrı hikmeti bulunurken "Sınav duası" olarak bilinen Kalem Suresi; sınavdan önce okunması gereken dualar denince ilk akla gelenidir. Başarı duası olarak da bilinir…