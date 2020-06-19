Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı

O da cebinden çakıyı çıkardı. Maskesizdi o nedenle uyarı yapıldı. Yasak olmasına rağmen dinlemedi. Tartışma ve boğuşmalar oldu. Biz müdahale etmesek arkadaşımız ölebilirdi. Müdahale etmesek şüpheli bıçağı kalbine saplamıştı. Biz müdahale ettik." dedi.