Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı

İkili arasındaki arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Olayın ardından çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik görevlisi görüntülenmemek için uzun süre güvenlik kulübesinden çıkmadı.
İlk müdahalesi güvenlik kulübesinde yapılan Öğünç, polislerin ikna etmesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, güvenlik görevlisinden eşkalini aldığı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
"MASKESİZ OLDUĞU İÇİN UYARILDI"
Olaya müdahale eden Mehmet Güneş, abdest almak için camiye geldiğini belirterek," Cuma olduğu için abdest almaya geldim. Güvenlik görevlisi maskesiz olan şahsa giremeyeceğini söyledi.
O da cebinden çakıyı çıkardı. Maskesizdi o nedenle uyarı yapıldı. Yasak olmasına rağmen dinlemedi. Tartışma ve boğuşmalar oldu. Biz müdahale etmesek arkadaşımız ölebilirdi. Müdahale etmesek şüpheli bıçağı kalbine saplamıştı. Biz müdahale ettik." dedi.