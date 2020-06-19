Milli Piyango sonuçları belli oldu! MPİ 19 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama, SIRALI TAM LİSTE BURADA!

MPİ'nin (Milli Piyango İdaresi) her ayın 9, 19, 29. günlerinde çekilişini düzenlediği Milli Piyango 19 Haziran 2020 Cuma çekiliş sonuçlanarak şans oyunu severlerce merak edilen şanslı numaralar belirlendi. Kazandıran numaraların olduğu bileti edinmek ve Büyük ikramiyenin kazananı olmak isteyen şans oyunu severler, bugünkü çekilişin şanslı numaralarını meral ederek MPİ 19 Haziran Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtlarını öğrenmek istiyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (19 HAZİRAN 2020 CUMA)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 19 Haziran 2020 Cuma günü yapılan canlı çekilişle bugünün şanslı numaraları şunlar oldu;