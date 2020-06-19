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canlı yayınından : 'taki esrarengiz yangında kaybolan 3 kişi aslında 4 kişi miydi? Stüdyoda panik anlar...

'nın programında bir süredir işlenen 'ta yangında kaybolan 3 kişiye ne olduğu araştırılıyor. Sinop'un Türkeli ilçesinde ahşap evde çıkan yangında Nurten(28), oğlu Ramazan Özkaya (4) ve eşinin anneannesi Hanife Özcan(105) kayboldu. Yapılan enkaz çalışmalarının ardından bulunan kemikler Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülüp DNA testi yapılmış ancak kemiklerin hayvanlara ait olduğu ortaya çıkmıştı. Bu üç kişiye ise henüz ne olduğu bilinmezken her gün canlı yayında olay ile ilgili gelişmeleri yaşanıyor. Dünkü programda evdeki 50 bin TL yüzünden yangın çıktığı iddiası yer alırken öte yandan Erdal'ın kendini kasıklarından vurduğunu itiraf etmesi programa damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 19.6.2020 12:30 Son Güncelleme: 19.6.2020 12:33 ABONE OL
Müge Anlı canlı yayınından son dakika: Sinop'taki esrarengiz yangında kaybolan 3 kişi aslında 4 kişi miydi? Stüdyoda panik anlar...

'un Türkeli ilçesinde kaybolan 3 kişiye ne olduğu 'nın programında araştırılırken konu ile ilgili haberleri de peş peşe geliyor. Yangın sonrası yapılan DNA testlerinin hayvan kemiklerine ait olduğu ortaya çıkınca, 'nın eşi, oğlu ve anneannesine ne olduğu merak ediliyor. Öte yandan Erdal'ın eşi Nurten'in 1,5 aylık hamile olduğu da dünkü canlı yayında ortaya çıkan bilgiler arasında yer aldı. Nurten'in hamile olduğunu Erdal'ın annesinin bildiğini ancak olaydan çok sonra aileye söylediği de iddia edilirken Erdal'ın çocuğu olmadığı için kıskançlık krizinden ötürü evi yaktığına dair iddialar da ortalığı karıştırdı. İşte son dakika haberinin detayları!

MÜGE ANLI'DA İŞLENEN SİNOP YANGINI OLAYINDA SON DURUM NE?

22 Nisan 2019 tarihinde Sinop'un Türkeli ilçesine ahşap bir evde çıkan yangın sonucu 3 kişinin akıbeti merak edilmeye başlandı. Eşi, oğlu ve anneannesinin yangında kaybolduğunu iddia eden Erdal Özkaya programa başvurarak olayın çözülmesi için Müge Anlı'dan yardım isterken şüpheli olarak da gözler kendisine çevrildi. Eşine şiddet uygulamadığını iddia eden Erdal'ın Almanya'dan bağlanan akrabaları kendisinin yalan söylediğini iddia etmiş ve kaybolmadan önce eşi Nurten'e şiddet uyguladığını dünkü canlı yayında açıklamışlardı. Öte yandan Nurten'in kaybolmadan önce 1,5 aylık ikinci çocuğuna hamile olduğunu, Erdal'ın annesi Şaziye Hanım'ın bunu bildiğini ancak çok sonra aileye söylediği de iddialar arasında yer alırken aslında yangında ölen kişilerin 3 değil bebekle birlikte 4 kişi oldukları iddiası gündeme oturdu.

İşte Müge Anlı'daki Sinop yangını olayından son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı canlı yayınından son dakika: Sinop'taki esrarengiz yangında kaybolan 3 kişi aslında 4 kişi miydi? Stüdyoda panik anlar...

SİNOP'TA ESRARENGİZ YANGINDA KAYBOLAN KİŞİLERE NE OLDU? SON DURUM!

'taki esrarengiz yangının cinayetleri örtbas etmek için çıkartıldığı yönündeki yeni ifadeler bugünkü programda dile getirildi. Erdal itfaiye aracı ile gittiğini iddia etse de Erdal'ın olay yerine gittiğinde itfaiye aracının orada olduğunu, Erdal'ın ikinci araçla gittiğini ve haber verilince gittiğini, haberi olmasa gitmeyeceğini belirtti.

Öte yandan evde yangın çıktığında yangının çıktığına dair ilk telefon Erdal'a dair Erdal'ın ağabeyine gelmiş. Nurten'in çocuklarının Erdal'ın ağabeyinden olduğuna dair iddialar geçtiğimiz bölümlerde söylense de aynı zamanda Erdal'ın çocuğu olmadığına dair söylentilerin de çıkması, ilk telefonun neden Erdal'a değil de ağabeyine geldiği iddialarını güçlendiriyor.

Müge Anlı canlı yayınından son dakika: Sinop'taki esrarengiz yangında kaybolan 3 kişi aslında 4 kişi miydi? Stüdyoda panik anlar...

Ağabeyiyle altlı üstlü inşaatta çalıştığını, belki de kendisine geldiğini ama telefonu duymadığını belirten Erdal konu ile ilgili neden ağabeyinin arandığını bilmediği yönünde açıklamalarda bulundu.

Programda; iddialar, suçlamalar ve şüpheler devam ederken suçlanan Erdal ile annesi Şaziye Hanım ise kendilerini savunmaya devam ediyor.

Müge Anlı'da esrarengiz cinayetlerle ilgili kan donduran yangın iddiaları... Video

Müge Anlı canlı yayınından son dakika: Sinop'taki esrarengiz yangında kaybolan 3 kişi aslında 4 kişi miydi? Stüdyoda panik anlar...
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Müge Anlı canlı yayınından son dakika: Sinop'taki esrarengiz yangında kaybolan 3 kişi aslında 4 kişi miydi? Stüdyoda panik anlar...
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