Müge Anlı canlı yayınından son dakika: Sinop'taki esrarengiz yangında kaybolan 3 kişi aslında 4 kişi miydi? Stüdyoda panik anlar...

Sinop'un Türkeli ilçesinde kaybolan 3 kişiye ne olduğu Müge Anlı'nın programında araştırılırken konu ile ilgili son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Yangın sonrası yapılan DNA testlerinin hayvan kemiklerine ait olduğu ortaya çıkınca, Erdal Özkaya'nın eşi, oğlu ve anneannesine ne olduğu merak ediliyor. Öte yandan Erdal'ın eşi Nurten'in 1,5 aylık hamile olduğu da dünkü canlı yayında ortaya çıkan bilgiler arasında yer aldı. Nurten'in hamile olduğunu Erdal'ın annesinin bildiğini ancak olaydan çok sonra aileye söylediği de iddia edilirken Erdal'ın çocuğu olmadığı için kıskançlık krizinden ötürü evi yaktığına dair iddialar da ortalığı karıştırdı. İşte son dakika haberinin detayları!

MÜGE ANLI'DA İŞLENEN SİNOP YANGINI OLAYINDA SON DURUM NE?

22 Nisan 2019 tarihinde Sinop'un Türkeli ilçesine ahşap bir evde çıkan yangın sonucu 3 kişinin akıbeti merak edilmeye başlandı. Eşi, oğlu ve anneannesinin yangında kaybolduğunu iddia eden Erdal Özkaya programa başvurarak olayın çözülmesi için Müge Anlı'dan yardım isterken şüpheli olarak da gözler kendisine çevrildi. Eşine şiddet uygulamadığını iddia eden Erdal'ın Almanya'dan bağlanan akrabaları kendisinin yalan söylediğini iddia etmiş ve kaybolmadan önce eşi Nurten'e şiddet uyguladığını dünkü canlı yayında açıklamışlardı. Öte yandan Nurten'in kaybolmadan önce 1,5 aylık ikinci çocuğuna hamile olduğunu, Erdal'ın annesi Şaziye Hanım'ın bunu bildiğini ancak çok sonra aileye söylediği de iddialar arasında yer alırken aslında yangında ölen kişilerin 3 değil bebekle birlikte 4 kişi oldukları iddiası gündeme oturdu.

İşte Müge Anlı'daki Sinop yangını olayından son dakika gelişmeleri...