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yarın açık mı? ve kapanıyor? 2020 Çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, bu noktada kimlik kartı başvurusu için gerekli olan çalışma saatleri merak ediliyor. Yayınlanan genelgede 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Sınava girecek olan adaylar kimlik, fotoğraf gibi gerekli işlemleri önceden halletmesi gerekiyor. Buna göre; ? 2020 Çalışma saatleri! ve kapanıyor?

Giriş Tarihi: 19.6.2020 10:46 ABONE OL
Nüfus Müdürlüğü yarın açık mı? Nüfus Müdürlüğü saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2020 Çalışma saatleri

Türkiye'de corona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı dün yayımladığı genelge ile bu hafta sonu gerçekleşecek LGS saatlerinde, sokağa çıkma yasağı uygulamasının hayata geçirilmesine karar verdi. Bu noktada Nüfus ve , LGS ve YKS'ye girecek olan öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması için tüm nüfus müdürlüklerinin çalışma saatlerine ilişkin bilgiler verdi. Buna göre; yarın açık mı? 20 Haziran sokağa çıkma yasağında ve kapanıyor? 2020 Çalışma saatleri

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ YARIN AÇIK MI? NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Nüfus Müdürlüğü'nün yarın açık olup olmayacağı hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelmesiyle merak ediliyor. , LGS ve YKS'ye girecek olan öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması için tüm nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağı tarih ve saatleri duyurdu. Buna göre; , kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor sorusunun yanıtı belli oldu.

Nüfus Müdürlüğü yarın açık mı? Nüfus Müdürlüğü saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2020 Çalışma saatleri

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ'NDEN LGS VE YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

Nüfus ve , Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin belirlenen tarih ve saatlerde açık olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerimizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz 18-19-25-26 Haziran tarihlerinde saat 20:00'a kadar, 20-27 Haziran tarihlerinde 07:00-13:00 saatleri arasında, 28 Haziran tarihinde 07:00-16:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

Öğrencilerimiz, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak başvuruda bulunabilecektir.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

18-19-25-26 Haziran tarihlerinde saat 20:00'a kadar, 20-27 Haziran tarihlerinde 07:00-13:00 saatleri arasında, 28 Haziran tarihinde 07:00-16:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.

Nüfus Müdürlüğü yarın açık mı? Nüfus Müdürlüğü saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2020 Çalışma saatleri
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Nüfus Müdürlüğü yarın açık mı? Nüfus Müdürlüğü saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2020 Çalışma saatleri
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