Nüfus Müdürlüğü yarın açık mı? Nüfus Müdürlüğü saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2020 Çalışma saatleri

Türkiye'de corona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı dün yayımladığı genelge ile bu hafta sonu gerçekleşecek LGS saatlerinde, sokağa çıkma yasağı uygulamasının hayata geçirilmesine karar verdi. Bu noktada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, LGS ve YKS'ye girecek olan öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması için tüm nüfus müdürlüklerinin çalışma saatlerine ilişkin bilgiler verdi. Buna göre; Nüfus Müdürlüğü yarın açık mı? 20 Haziran sokağa çıkma yasağında Nüfus Müdürlüğü saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2020 Çalışma saatleri
Nüfus Müdürlüğü'nün yarın açık olup olmayacağı hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelmesiyle merak ediliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, LGS ve YKS'ye girecek olan öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması için tüm nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağı tarih ve saatleri duyurdu. Buna göre; Nüfus Müdürlüğü yarın açık mı, kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor sorusunun yanıtı belli oldu.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin belirlenen tarih ve saatlerde açık olacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerimizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz 18-19-25-26 Haziran tarihlerinde saat 20:00'a kadar, 20-27 Haziran tarihlerinde 07:00-13:00 saatleri arasında, 28 Haziran tarihinde 07:00-16:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.
Öğrencilerimiz, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak başvuruda bulunabilecektir.
Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile müracaat edilmesi gerekmektedir.
Nüfus Müdürlüğü 18-19-25-26 Haziran tarihlerinde saat 20:00'a kadar, 20-27 Haziran tarihlerinde 07:00-13:00 saatleri arasında, 28 Haziran tarihinde 07:00-16:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.