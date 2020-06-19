Nüfus Müdürlüğü yarın açık mı? Nüfus Müdürlüğü saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2020 Çalışma saatleri

Türkiye'de corona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı dün yayımladığı genelge ile bu hafta sonu gerçekleşecek LGS saatlerinde, sokağa çıkma yasağı uygulamasının hayata geçirilmesine karar verdi. Bu noktada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, LGS ve YKS'ye girecek olan öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması için tüm nüfus müdürlüklerinin çalışma saatlerine ilişkin bilgiler verdi. Buna göre; Nüfus Müdürlüğü yarın açık mı? 20 Haziran sokağa çıkma yasağında Nüfus Müdürlüğü saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2020 Çalışma saatleri

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ YARIN AÇIK MI? NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Nüfus Müdürlüğü'nün yarın açık olup olmayacağı hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelmesiyle merak ediliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, LGS ve YKS'ye girecek olan öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması için tüm nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağı tarih ve saatleri duyurdu. Buna göre; Nüfus Müdürlüğü yarın açık mı, kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor sorusunun yanıtı belli oldu.