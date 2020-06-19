Oğlunu ararken canından oldu

Adana'nınTufanbeyli ilçesinde, kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanarak suya giren baba boğuldu. Alınan bilgiye göre, Çatalçam Mahallesi'nde yaşayan evli ve üç çocuk babası Yasin Güzelel (34), gözden kaybolan 5 yaşındaki oğlu Abdulkadir'i aramaya başladı. Oğlunun, bahçesini sulamak için yaptırdığı gölete düştüğünü sanan baba Güzelel, suya girdi. Ancak dipteki çamura saplanan Güzelel boğularak hayatını kaybetti. Yasin Güzelel'in aradığı oğlu Abdulkadir ise bahçedeki park halindeki otomobilde oyun oynarken bulundu.